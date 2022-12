Otra vez San Juan tuvo un mes negativo en cuanto a número de ventas. La Confederación Argentina de la Mediana Empresa (Came) compartió un informe en el que señala que durante noviembre las ventas minoristas descendieron un 4,2%, en comparación al mismo período del 2021. De esta manera, la provincia tuvo una baja mayor que a nivel nacional donde hubo un 3,1% de disminución. Es el quinto mes consecutivo de caída.

"San Juan no escapó de la tendencia nacional de ventas a la baja, eso que tuvimos eventos turistas, mundial, pero no pudimos escapar de la ola nacional, comentó Marcelo Vargas delegado de Came en San Juan.

La organización empresarial aseguró que solamente el rubro de farmacia y perfumería creció en la comparación anual, mientras que el resto se retrajo. En la comparación mensual, las comercializaciones se mantuvieron sin cambios. “En el balance general, noviembre no fue un mes bueno. Los comercios continuaron sintiendo el menor poder adquisitivo del consumidor generando cierta preocupación. La cercanía de fin de año trae una moderada expectativa de crecimiento del consumo, aunque divergente entre los distintos rubros”, indicó el comunicado de Came.

“Algunos empresarios consultados comentaron que tienen dudas sobre cómo manejar los stocks para las fiestas: comprar para evitar faltantes o ser prudentes para evitar sobrantes”, continuaron explicando desde la institución que nuclea a las pymes.

El comercio complicado en el país

De acuerdo a Came, las ventas minoristas descendieron un 3,1% en todo el territorio nacional. Sin embargo, aclararon que en los once meses del año todavía acumulan un crecimiento del 1,4% frente a igual periodo 2021.

Según el relevamiento de la entidad nacional, las ventas en el rubro de alimentos y bebidas cayeron un 1,3% anual en noviembre, se mantuvieron sin cambios en la comparación mensual y acumulan un alza de 2,8% en los once meses del año.

El rubro de bazar decoración, textiles para el hogar y muebles tambien sufrió una caída importante. En este caso, las ventas en noviembre retrocedieron un 2,7% anual y bajaron 1,9% en comparación mensual, a precios constantes. Los comerciantes coincidieron que después del Día de la Madre en octubre, la venta minorista para el sector en este mes se hizo cuesta arriba.

Todo lo contrario sucede en el sector de farmacia y perfumería donde las ventas en noviembre crecieron 8,9% anual y 0,9% mensual, a precios reales. Came expresó que a pesar de los faltantes de medicamentos por las demoras de algunas droguerías, las farmacias continuaron trabajando bien, aunque con algunos problemas de cobro en aquellas que operan con obras sociales.

Respecto al ámbito de ferretería, materiales eléctricos y materiales de la construcción, desde la entidad empresarial informaron que las ventas bajaron 0,7% anual en noviembre (a precios constantes) y 1,2% en la comparación mensual. Indicaron que algunos comercios registraron faltante de clavos, alambres, y materiales eléctricos.

Por último, en el rubro de textil e indumentaria las ventas retrocedieron 18,2% anual en noviembre y subieron 1,2% en la comparación mensual. Para Came, el ramo está muy resentido porque los precios vienen aumentado fuerte. Las compras del público se orientaron a ofertas o promociones específicas, de acuerdo a lo señalado por la institución.