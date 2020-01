Comitê de integração tri-nacional entre Monte Caseros, Bella Unión e Barra del Quaraí é criado

POR AGENCIA TÉLAM 16 de octubre de 2019

As cidades de Monte Caseros (Argentina), Barra del Quaraí (Brasil) e Bella Unión (Uruguai), na fronteira entre os três países, contam com o primeiro Comitê de Integração Tri-nacional do Mercosul. O acordo possibilitará que os Ministérios das Relações Exteriores acompanhem diretamente, e possam apoiar, na medida do possível, as iniciativas de integração propostas o executadas pelas autoridades dos três municípios.







O memorando foi assinado no Palácio de Itamaraty, a sede do ministério brasileiro, pelo ministro das Relações Exteriores local, Ernesto Araújo, pelo embaixador do Uruguai no Brasil, Gustavo Vanerio, e pelo responsável de negócios da embaixada da Argentina no Brasil, Roberto Bosch.







A iniciativa responde a uma reivindicação das três cidades, que sonham com colocar em andamento várias medidas de integração que lhes possibilitem se conectar e se transformar em uma tríplice fronteira tão ativa, quanto a que integram Foz do Iguaçu (Brasil), Ciudad del Este (Paraguai) e Puerto Iguazú (Argentina).







Em setembro passado, quando as três cidades anunciaram a intenção de se constituir em um espaço de integração, discutiram projetos para se integrar em áreas como infraestrutura, comércio, facilitação de fronteira, defesa civil, educação, cultura, meio ambiente, turismo e esportes.