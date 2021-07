Cómo están los hijos de la pareja que falleció tras un choque en Río Negro

Durante la mañana de este lunes se conoció la noticia de que los sanjuaninos Pablo Correa y Sandra Fuentes, murieron tras un brutal choque que se produjo en la provincia de Río Negro. Luego se supo que la pareja viajaba con sus dos hijos más chicos que quedaron internados de acuerdo a lo dispuesto por las autoridades sanitarias rionegrinas.

Algunas horas después de la tragedia, Florencia Correa, la hija mayor de esta pareja que vivía en Albardón, contó cómo le impactó la noticia de la repentina muerte de sus papás y explicó cómo están sus hermanos menores.

Florencia y su madre Sandra durante una de las salidas de madre e hija.

Florencia, quien es enfermera universitaria, explicó: "mis hermanos sufrieron fracturas, necesitan cirugía, pero dentro de todo están estables".

Sobre la partida de sus papás la chica aseguró que está "destruida" y agregó "tengo el corazón partido en mil pedazos. La vida se llevó a mis pilares, se llevó a mis padres, MI MAMÁ, MI PAPÁ. Me parece una mentira, no quiero aceptarlo, no puedo aceptarlo. Los amo eternamente, QEPD. Me parece mentira...", aseguró la chica en un mensaje que publicó en sus redes con imágenes de ella en algunos momentos felices compartidos con sus papás.