Comprar sin poder elegir: sanjuaninas que sufren la discriminación de talles

Tras la reglamentación de la Ley de Talles a nivel nacional, fueron muchas las personas que festejaron debido a que eso implica un cambio a futuro en los locales de venta de ropa que deberán dejar de tener talles únicos y ofrecer mayor variedad. Entre ellas hubo dos sanjuaninas, Mayra Quiroga y Sol Noguera, dos sanjuaninas que hace años viven en carne propia la discriminación a la hora de salir a comprar su vestimenta.

Ambas fueron discriminadas cuando entraron a comercios a comprar ropa. No sólo existió la mirada despectiva por parte de los vendedores, sino también, el clásico comentario hiriente: “De tu talle no tenemos”.

A esto se le suma el problema para encontrar ropa que les quede bien ya que generalmente venden pocos talles. En el caso de Sol, hace tiempo comenzó el gimnasio y le cuesta conseguir ropa deportiva lo cual no entiende ya que, por un lado, fomentan la realización de actividad física por parte de personas con sobrepeso; por el otro, no fabrican ropa en diversos tamaños para que puedan conseguir. Mientras que, a Mayra le cuesta conseguir pantalones debido a que tiene las piernas grandotas y la cintura bastante más pequeña así que la mayoría no le suben.

Después de bastante tiempo de no aceptar ni amar su cuerpo, aprendieron a hacerlo gracias a Proyecto Plus, una iniciativa sanjuanina que busca visibilizar a través de la publicidad todos los tipos de cuerpos existentes. Mayra y Sol son modelos y ya realizaron algunas sesiones de fotos en las que lograron superar la vergüenza y sentirse plenas y cómodas con ellas mismas.

Proyecto Plus surgió en septiembre del 2020. Foto: gentileza.

La historia de Mayra

Mayra tiene 28 años y admitió que durante mucho tiempo dejó de comprar ropa debido a que no conseguía de su talle y a que en algunos locales la discriminaban. Incluso, llegó hasta a tomar unas pastillas diuréticas que le recetó un médico que decía ser especialista en cuestiones de peso. Le prometió que con ellas iba a poder bajar varios kilos de forma rápida y lo único que consiguió fue un desorden en el ciclo menstrual que la llevó a estar un mes completo con el periodo.

“Los vendedores de los comercios te miran como diciendo ´qué hace esta acá´, te miran mal, te tratan mal, no tienen empatía, no buscan la forma de no herirte”, dijo Mayra.

Hubo un tiempo en el que se cansó de buscar y sólo encontrar ropa “de señora” y directamente dejó de comprar. Fueron varios los años en los que pensó que la que estaba mal era ella, hasta que con el tiempo comenzó a aceptarse y a dejar de lado los comentarios hirientes de vendedores de ropa.

De Proyecto Plus se enteró a través de Instagram y, apenas supo de la iniciativa dijo: “Yo quiero sumarme”. Envió un mensaje a la página preguntando dónde debía enviar el currículum porque estaba interesada. Le respondieron diciendo que no hacía falta que enviara nada y que la iban a tener en cuenta. A los dos meses la llamaron para una sesión de fotos de ropa de alta costura con la quedó maravillada. Gracias a este proyecto tomó conocimiento de Ley de Talles recientemente reglamentada a nivel nacional a la que apoya con fuerza debido a las vivencias que tuvo.

Apenas se enteró de Proyecto Plus, Mayra quiso sumarse. Foto: gentileza.

La historia de Sol

Sol tiene 30 años y hace bastante tiempo comenzó a subir de peso debido a un problema de salud. Cuando eso ocurrió, ella comenzó a vivir distintos tipos de discriminaciones que sufren las personas con sobrepeso.

Ahora bajó 30 kilos, pero aún recuerda cómo la trataron en algunos locales de venta de ropa. “Me decían ´no, para vos no tengo´, ni siquiera me preguntaban el talle”, manifestó. Ante estas situaciones, se limitó a ir a comprar siempre a los mismos lugares o a casas de talles especiales, aunque espera que con la nueva reglamentación cambie este panorama.

Hace algunos meses se enteró de Proyecto Plus ya que uno de los creadores es el hermano de su mejor amiga que le insistió en que fuera parte. En un principio no se aminaba ya que nunca se imaginó como modelo, pero terminó sumándose ante la insistencia de familiares y amigos.

Nunca se imaginó como modelo, pero quedó encantada con la experiencia de Proyecto Plus. Foto: gentileza.

Primero, le costó aceptar la idea, y mucho más todavía cuando se enteró de que la primera sesión de fotos iba a ser en ropa interior, aunque con el tiempo aceptó el desafío y quedó maravillada ante la experiencia.

“Quienes tienen autoestima baja deberían pasar por Proyecto Plus porque la verdad es que te cambia la cabeza”, admitió.

Proyecto plus, publicidad con cuerpos reales

Publicidad representativa de los cuerpos reales de las sanjuaninas, eso es lo que hace Proyecto Plus, una iniciativa que surgió en septiembre del 2020 y que cada día fue ganando más modelos que dejaron los miedos de lado y se animaron a posar con diversas prendas de ropa.

El proyecto nació en septiembre del 2020 de la mano de dos amigos, Celina Pereira y Gonzalo Mendoza que decidieron hacer algo después de que él viviera una situación de discriminación en un local de ropa. Es que, como no encontraba su talle, la vendedora le dijo que estaba gordo. Eso lo dejó pensando en que tanto como él, seguro había gran cantidad de personas que habían vivido esto y, además, tenían dificultad para conseguir ropa.

Mientras tanto, Celina estaba vinculada al mundo de la moda debido a que es profesora en un gimnasio y modelo, dos mundos que constantemente están buscando los cuerpos perfectos a la hora de hacer publicidades.

En ese momento ambos se dieron cuenta de que debían hacer algo para cambiar la situación. Indagaron sobre la Ley de Talles, analizaron publicidades y notaron que generalmente las protagonizaban personas con un mismo tipo de cuerpo por lo que decidieron marcar la diferencia, razón por la que nació Proyecto Plus.

En un principio les fue difícil conseguir modelos y sólo se sumaron personas conocidas de ellos, pero con el correr de los meses todo comenzó a cambiar.

“Las personas que no encajan dentro del estereotipo de belleza generalmente muestra una selfie, nosotros venimos a romper eso para que la gente se identifique y hacer una publicidad más real”, contó a DIARIO HUARPE una de las creadoras, Celina Pereira.

A todas las mujeres que se sumaron al proyecto les informaron sobre la Ley de Talles recientemente reglamentada en el país. Este paso Celina lo festeja, pero entiende que aún queda un proceso largo para poder ver tiendas que exhiban todos los talles.

“Es un paso, el primario, pero todavía falta que se terminen de medir los cuerpos y que se implemente. Tengo fe en el descubrimiento, en lo que vaya a salir de ahí porque nadie sabe cómo es el cuerpo argentino”, dijo haciendo referencia al estudio antropométrico. “Creo que va a haber un cambio de paradigma, una aceptación del cuerpo del otro”, añadió.

Mientras tanto, Celina y Gonzalo seguirán trabajando en la aceptación de los diferentes cuerpos a través de las publicidades. Además, tratarán de incentivar a más comercios para que se sumen a la propuesta.