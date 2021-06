La discriminación de los talles: el panorama sanjuanino tras la reglamentación de la ley

El jueves 10 de junio el Gobierno nacional reglamentó la Ley de Talles que establece la aplicación obligatoria en todo el país del Sistema Único Normalizado de Talles de Indumentaria (SUNITI) e incluye a la fabricación, confección, importación y comercialización, tanto presencial como digital, de la indumentaria. Ante este panorama, DIARIO HUARPE hizo un relevamiento y a través de él se conoció que muchas personas no conocían la normativa. No obstante, apenas entendieron de qué se trataba se mostraron de acuerdo ya que fueron muchos los casos en los que no consiguieron ropa que les quedara bien.

En el caso de las mujeres, hubo algunas que, sin llegar a tener obesidad, dijeron que no conseguían algunas prendas, principalmente pantalones y camperas. Es por ello que optaban por comprar ropa fabricada para hombres que es más amplia y generalmente viene en una mayor cantidad de talles. Fueron muchas las que calificaron la hora de ir a comprar ropa como frustrante porque debían recorrer varios locales para encontrar algo que les quedara, aunque había ocasiones en las que esto no ocurría.

“Es necesaria esta ley porque no todos tenemos el mismo cuerpo. En mi caso, me cuesta mucho bajar de peso y por eso no consigo ropa, lo que consigo es demasiado caro y no lo puedo comprar”, contó Analía Ferreya, de 42 años.

Analía es una sanjuanina de 42 años que tiene un problema a la hora de salir a comprar pantalones de jeans. “La última vez me tuve que comprar uno de hombre porque para mí no conseguía nada”, dijo. Ante esta situación, opta por mirar las redes sociales a la hora de salir a comprar y espera el anuncio online de que ingresaron talles especiales a las tiendas.

Analía Ferreyra opta por comprar los jeans de hombre porque no consigue de su talle. Foto: Mariano Martín / DIARIO HUARPE.

Otra ciudadana, Beatriz Arguello de 31 años contó que siempre le costó conseguir prendas que le quedaran. Incluso, en el momento en el que hablaba con este medio estaba usando una campera de hombre de color negro y tipo inflada ya que no conseguía talle seis de mujer.

“Es necesario que se implemente porque todos los locales venden talles únicos o muy chicos que les quedan a muy pocas personas”, opinó Gisele Luna, de 30 años. Ella no tiene sobrepeso, pero aun así hay veces en las que no consigue prendas y opta por ir a aquellas que venden talles especiales.

Hubo una vez en la que Gisele se enfrentó a una insólita situación. Estaba viendo un top y, antes de consultar si tenían en varios talles, se le acercó una vendedora y le dijo: “Más grande no hay porque la dueña compra toda la ropa como para ella y es muy flaquita así que no va a traer”. Es por ello que va siempre a los mismos comercios debido a que sabe que en ellos va a conseguir lo que busca.

Hay veces en las que opta por ir a locales de talles especiales porque no siempre consigue ropa. Foto: Mariano Martín / DIARIO HUARPE.

Otra de las sanjuaninas que festejó la reglamentación de la Ley de Talles fue Gabriela Ormeño, de 30 años, quien contó: “Yo soy talle 50 y hay prendas que no consigo por ningún lado por eso tengo que andar vestida como hombre porque para ellos hay, pero para nosotras no”. Cada vez que consulta por pantalones, en la mayoría de los comercios llegan hasta el 46 o el 48 por lo que, tras varios años de recorrer el microcentro buscando ropa, encontró algunos locales en los que en ocasiones consiguen prendas que le queden bien y directamente va a ellos, sino, compra ropa de hombre.

“Yo soy talle 50 y hay prendas que no consigo por ningún lado por eso tengo que andar vestida como hombre", dijo Gabriela Ormeño. Foto: Mariano Martín / DIARIO HUARPE.

Quien también se mostró a favor de la normativa fue Silvia Morán, una mujer de 53 años que hace algunos días debió recorrer “todo el centro” buscando una parka que le quedara bien. “Es esta, pero me salió más cara al ser uno de los talles más grandes”, comentó mostrando la campera verde que llevaba puesta ese día.

Pero esa situación no sólo la sufre ella, sino también su nieto. “Tiene 11 años y es gordito, nunca le consigo ropa, ahora voy a entrar acá que es el último lugar que me queda”, dijo señalando un comercio ubicado en calle Laprida entre Rioja y Tucumán.

Silvia Morán dijo que recorrió "todo el centro" y durante varios para encontrar la parka que lucía en la foto. Foto: Mariano Martín / DIARIO HUARPE.

Estas mujeres no son las únicas que viven la problemática en San Juan ya que actualmente son muchos los locales que no manejan variedad de talles o sólo disponen del talle único para ofrecerles a sus clientes. Es por ello que son muchos los ciudadanos que esperan que el panorama cambie con la reglamentación de esta normativa a la que la Provincia debe adherir.

Dos locales de talles especiales en San Juan

Si bien hay varios locales de talles especiales en San Juan, este medio llegó hasta dos de ellos que se encuentran en pleno microcentro de la provincia. Uno de ellos es Select, un comercio que se especializa en venta de ropa para hombres con sobrepeso. El otro es Ambar que ofrece una gran variedad de talles para mujeres con diversos cuerpos.

En el caso de Select, como se dedican a un sector específico, se les presenta una dificultad, el vender online. Es que las personas con sobrepreso deben medirse las prendas porque, sino es difícil calcular el talle. Una de las vendedoras, Nancy, contó que son muchos los casos en los que a las personas les da vergüenza ir a comprar ropa, razón por la que suelen enviar a una madre, tía o abuela que “van y vienen con el cambio hasta que dan con la prenda que les queda”.

El otro es Ambar, donde venden todos los talles, en el caso de los pantalones, llegan hasta el 60. Mientras que, en lo que es remeras y suéters llegan hasta el 9. En lo que son camperas y tapados, suelen tener hasta el 12.

“Las clientas son siempre las mismas, ellas te dicen que es el único lugar en el que consiguen talles, ropa de calidad, a buen precio y a la moda”, comentó una de las vendedoras, Lourdes Figueroa.

Es que ahí tienen varias de las tendencias actuales en todos los tamaños, como el animal print, el engomado, las camperas de cuerpo, las camisas estampadas, entre otros.

Ahí son muchas las mujeres que salen contentas por encontrar una prenda que les guste y les quede. Esta semana otra de las vendedoras, Marisol Murciano, escuchó el testimonio de una clienta que la entristeció. “Una señora nos contó que no conseguía ropa por eso se vestía con lo que encontraba, encima la gente la veía gorda y eso la hacía sentir mal”, relató.

“No sólo vienen mujeres acá, también vienen chicas jóvenes a las que les gusta estar a la moda y acá encuentran lo que les gusta”, agregó Marisol.

Ambas se mostraron de acuerdo con la ley debido a que a diario ven de cerca situaciones de mujeres que no consiguen prendas. Se convierten en confidentes y con paciencia las atienden y les muestran que ahí tienen variedad de talles de ropa con las últimas tendencias.

En primera persona

Mayra Quiroga y Sol Noguera tienen 28 y 30 años, ambas son parte de Proyecto Plus, una iniciativa de Gonzalo Mendoza y de Celina Pereyra, que busca visibilizar los diferentes tipos de talle y cuerpos en campañas publicitarias de diversos rubros. A través de ellas tratan de luchar contra el talle único.

La historia de Mayra

“Durante mucho tiempo pensé que la que estaba mal era yo”, dijo Mayra Quiroga.

Mayra tiene 28 años y admitió que durante mucho tiempo dejó de comprar ropa debido a que no conseguía de su talle y a que en algunos locales la discriminaban. Incluso, llegó hasta a tomar unas pastillas diuréticas que le recetó un médico que decía ser especialista en cuestiones de peso. Le prometió que con ellas iba a poder bajar varios kilos de forma rápida y lo único que consiguió fue un desorden en el ciclo menstrual que la llevó a estar un mes completo con el periodo.

“Los vendedores de los comercios te miran como diciendo ´qué hace esta acá´, te miran mal, te tratan mal, no tienen empatía, no buscan la forma de no herirte”, dijo Mayra.

Mayra Quiroga. Foto: Mariano Martín / DIARIO HUARPE.

Lo que más le cuesta conseguir son los pantalones debido a que tiene piernas grandes y cintura pequeña por lo que generalmente no le suben. Hubo un tiempo en el que se cansó de buscar y sólo encontrar ropa “de señora” y directamente dejó de comprar.

Fueron varios los años en los que pensó que la que estaba mal era ella, hasta que con el tiempo comenzó a aceptarse y a dejar de lado los comentarios hirientes de vendedores de ropa.

De Proyecto Plus se enteró a través de Instagram y, apenas supo de la iniciativa dijo: “Yo quiero sumarme”. Envió un mensaje a la página preguntando dónde debía enviar el currículum porque estaba interesada. Le respondieron diciendo que no hacía falta que enviara nada y que la iban a tener en cuenta. A los dos meses la llamaron para una sesión de fotos de ropa de alta costura con la quedó maravillada. Gracias a este proyecto tomó conocimiento de Ley de Talles recientemente reglamentada a nivel nacional a la que apoya con fuerza debido a las vivencias que tuvo.

La historia de Sol

“Qué linda cara que tenés, si adelgazaras podrías ser modelo”, es una de las frases que varias veces le dijeron a Sol.

Sol Noguera tiene 30 años y hace bastante tiempo comenzó a subir de peso debido a un problema de salud. Cuando eso ocurrió, ella comenzó a vivir distintos tipos de discriminaciones que sufren las personas con sobrepeso.

Ahora bajó 30 kilos, pero aún recuerda cómo la trataron en algunos locales de venta de ropa. “Me decían ´no, para vos no tengo´, ni siquiera me preguntaban el talle”, manifestó. Ante estas situaciones, se limitó a ir a comprar siempre a los mismos lugares o a casas de talles especiales, aunque espera que con la nueva reglamentación cambie este panorama.

Sol Noguera, una de las modelos de Proyecto Plus. Foto: Mariano Martín / DIARIO HUARPE.

Hace algunos meses se enteró de Proyecto Plus ya que uno de los creadores es el hermano de su mejor amiga que le insistió en que fuera parte. En un principio no se aminaba ya que nunca se imaginó como modelo, pero terminó sumándose ante la insistencia de familiares y amigos.

Primero, le costó aceptar la idea, y mucho más todavía cuando se enteró de que la primera sesión de fotos iba a ser en ropa interior, aunque con el tiempo aceptó el desafío y quedó maravillada ante la experiencia.

“Quienes tienen autoestima baja deberían pasar por Proyecto Plus porque la verdad es que te cambia la cabeza”, admitió.

El antecedente en San Juan

En noviembre del 2012 se sancionó en San Juan la Ley Nº 8323 que instituye que los establecimientos cuya actividad principal sea la venta o fabricación de indumentaria de hombre o mujer, deberán tener en existencia al menos ocho talles de las prendas que comercialicen, de acuerdo a las medidas antropométricas normalizadas establecidas en las normas IRAM y sus actualizaciones.

Datos sobre la Ley de Talles

-La Ley de Talles, N° 27.521, fue establecida por el Gobierno Nacional a través del decreto 375/ 2021 que establece la aplicación obligatoria en todo el país del Sistema Único Normalizado de Talles de Indumentaria (Suniti).

-La normativa establece que la totalidad de la indumentaria destinada a la población a partir de los 12 años deberá ser fabricada, confeccionada y comercializada según el mencionado sistema en el que los talles estarán estandarizados según las medidas corporales de la población argentina.

-Las medidas corporales de los argentinos surgirán de un estudio antropométrico. En el anexo reglamentario de la ley se establece un plazo de 240 días para que el Instituto Nacional de Tecnología Industrial realice el Estudio Antropométrico Nacional Argentino (EAAr) y establezca las medidas para el Suniti.

-Quedan excluidas de la ley la indumentaria de alta cultura o de diseño de autor, las prendas confeccionadas a medida, los accesorios y los implementos destinados a la protección en tareas laborales.

-La autoridad de aplicación será la Secretaría de Comercio Interior del Ministerio de Desarrollo Productivo de la Nación. Además, se crea el Consejo Técnico Consultivo del Suniti que se encargará de elaborar informes a pedido de la autoridad de aplicación sobre cuestiones referentes a la implementación y difusión del sistema de talles.

-En caso de incumplimientos de la normativa, la Dirección Nacional de Defensa del Consumidor y Arbitraje en Consumo, dependiente de la Secretaría de Comercio Interior, será la autoridad competente para sancionar y actuar frente a actos discriminatorios.

-Las provincias, entre ellas San Juan, deberán adaptar sus normativas a lo determinado por la Ley de Talles y sus respectivas reglamentaciones y normas.