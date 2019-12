Comunidades indígenas de Jujuy analizaron sus derechos, la cultura milenaria y sus tierras

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

La defensa de sus tierras, la revalorización de la cultura milenaria, el cuidado del agua y del medio ambiente fueron analizados hoy por las comunidades indígenas de Jujuy en un encuentro provincial en donde consideraron, además, que hay una "violación a sus derechos”.



La reunión, convocada por referentes indígenas de la Quebrada de Humahuaca, permitió conocer la situación particular de cada comunidad, los problemas que enfrentan, y ratificaron la unidad para reivindicar la lucha el próximo año.



“Estamos atravesando una situación difícil porque vemos que siguen avasallando nuestros derechos ,pero esto no solo pasa en el país sino también en otros países de Sudamérica con los hermanos indígenas”, dijo hoy a Télam Rodolfo Vargas, referente de la comunidad de Peña Blanca, del pueblo omaguaca.



Las comunidades originarias analizaron “la defensa de los pueblos indígenas, la revalorización de la cultura milenaria, la promoción del cuidado de los recursos naturales, la reactivación de las prácticas productivas ancestrales y la organización política del movimiento”, dijeron los organizadores.



Vargas manifestó que una de las principales preocupaciones es que “están saqueando nuestro campo, nuestro territorio, nuestros recursos naturales, lo cual no favorece a la protección de la cultura a milenaria”.



“No hay respeto a las leyes ni a los convenios internacionales; el Convenio 169 de la OIT que rige en nuestro país desde el 2001 y que habla de fortalecer nuestra identidad no se ve en la práctica”, aseguró.



Por otro lado, señaló que son varias las comunidades con situaciones que afectan sus derechos constitucionales como "Salinas Grandes, Rinconada y Santo Domingo, donde se habilitó un proyecto minero sin consultar”.



Refirió que en este año continuaron los conflictos por tierras y, en uno de ellos, el más reciente está relacionado con una ley provincial para la expropiación de terrenos donde se va a construir la Zona Franca de La Quiaca.



"En ese lugar tiene sus tierras la comunidad indígena de La Quiaca Vieja y el gobierno manda a apretar para que nuestros hermanos acepten las negociaciones”, afirmó.



Los referentes indígenas también señalaron que el agua es un recurso al que "no se lo está cuidando" y que "es vital para los sembradíos y los animales".



“Sostenemos una posición firme y segura hacia dónde queremos apuntar porque hubo reclamos en las década del 80 en el 90 y en el 2020 vemos que nada va cambiar”, afirmó Vargas.