Con 4 partidos arranca este sábado la 10° fecha del Torneo Oficial

Después de la reanudación del campeonato el fin de semana pasado, la fecha 10 del Torneo Oficial ya está programada y este jueves por la noche se realizó el sorteo de los árbitros.

Atlético Alianza es el líder del Torneo Oficial y defenderá la punta este domingo en Santa Lucía ante Carpintería. El equipo de Luis Pallaroni viene con un andar inmejorable en el campeonato y su objetivo principal, es intentar consagrarse campeón este año para lograr la clasificación al Torneo Federal Amateur.

ASÍ SE JUEGA LA FECH 10°

SÁBADO 16.30 HS

Del Bono vs Peñarol (Arb. Sebastián Fernández - 1° Néstor Nievas - 2° Daniel Olivera)

Villa Obrera vs Trinidad (Arb. Sebastián Preziosa - 1° Alfredo César - 2° Facundo Perona)

Colón vs 9 de Julio (Arb. Alberto Riveros - 1° Rubén Fernández - 2° Marcos Fernández)

San Lorenzo vs Marquesado (Arb. Ernesto Bustos - 1° José Díaz - 2° Leonardo Torres)

DOMINGO 16.30 HS

Aberastain vs Rivadavia (Arb. Oscar Gómez - 1° Cristian Caporale - 2° Leonardo Torres)

Alianza vs Carpintería (Arb. Daniel Martínez - 1° Nelson Pérez - 2° Américo Aguilera)

Árbol Verde vs San Martín (Arb. José Díaz - 1° Rubén Fernández - 2° Benito Casivar)

Juv. Unida vs Atenas (Arb. Mauro Gómez - 1° Rubén Riveros - 2° Eduardo Prior)

LUNES 16.30 HS

Unión vs Desamparados (Arb. Néstor Nievas - 1° Emanuel Perona - 2° Enzo Montero)

6° FECHA PRIMERA B

SÁBADO 16.30 HS

El Globo vs Unión San Damián (Arb. Nicolás Naverda)

Juv. Zondina vs Recabarren (Arb. Benito Casivar)

Def. de Argentinos vs Villa Fiorito (Cancha Juv. Rivera) - (Arb. Julián Tejada)

Los Pumas vs Centenario Olimpico (Cancha Centenario) - (Arb. Daniel Gaillez)

Libertad Juvenil vs López Peláez (Arb. Federico Miranda)

San Agustín vs Juv. Rivera (Cancha Def. de Los Andes) - (Arb. Guillermo Vega)

DOMINGO 16.30 HS

Picón vs Punteto (Arb. Humberto Guerra)

Rawson Jr vs Huarpes (Cancha Sarmiento) - (Arb. Roxana Paz)