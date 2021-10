Con bicis, indumentaria e ilustraciones, el San Juan Diseña empieza su sexta edición

San Juan Diseña es la feria en la que se puede conseguir desde carteras, indumentaria hasta bicicletas de autor todo hecho por manos sanjuaninas. El espacio que reúne a diseñadores de la provincia llega con su sexta edición este viernes 15 de octubre, sábado 16 y domingo 17 de 17 a 00 horas en los jardines del Centro Cultural Conte Grand.

Esta edición expondrán Gothia merch, Lambda 3D, Fine Line, CEMÍ piezas de diseño, Repueblito, Circe encuadernaciones, Mummy's, AMTA arte en resina, Dijes Bordados, Algodón de azúcar diseño infantil, Pía Pía, Riñonebrias, Meraki artesanías de arcilla, Piu Pianino, Ofrelia Viglione Maturi, Renasce Diseño Sustentable, Índigo, Cuartocreciente Andar Origen, Guanaco, Ana Ávila, Saju home & deco, Subreal, Groove Streetwear, Flores Azules, Ailin Clothing, Salem Witch Clothes, El Atelier de Cecilia, Pimior, Garabatoso, Meraki, Chapanay muñecos con historia, Daniela Vitale, Estudio 27, Be WoMam, Espacio Bosque, Cocuzza, Romi Galindo, Mellon cerámica, Cielo espacio Montessori, Sayas, Tienda de básicos, Diyouterie, Colonia, Wow, Alquimia by Ari, Irlu Deco, Lorena, Gómez Luluaga, joyas y objetos de poder, LufebyLuji Animal inc, Chili, Suquía tejidos, Resguardo, Hildegarda Broderie, Hebras, La Nello, Estudio Agma, Buena Vibra, Tejidos Lele, Los Cofedidores, Selva Árida, Bioita, Dafonk, Semilla Cooperativa de Cerámica, Nofunka, Diente de león cosmética natural, Candelaria Tascheret, Arte Para Usar, Guarda tus Tesoros, Innerbloom Design, Nandi Muebles, Elemental y Onceonce bikes. Además habrá un mercado de ilustradores, ampliando así la variada propuesta.

Compre sanjuanino

Romina “Peki” Torres es una de las organizadoras del San Juan Diseña y conversó con DIARIO HUARPE. Respecto a esta edición comentó que se inscribieron más de 300 propuestas de las cuales seleccionaron unas 80, teniendo en cuenta la originalidad, presentación y variedad.

Además esta fecha, cerca al día de la madre, suele ser elegida para brindar una oportunidad de ampliar la propuesta para elegir regalors.

Sobre la importancia de la feria, teniendo en cuenta cómo afectó al sector las medidas sanitarias que restringían la circulación, Torres agregó que la feria es convocante, pero esperan mucho público teniendo como antecedente la edición que se hizo en Semana Santa.

El coctel está servido: productos de autor, una fecha comercial y un público con ansias de salir que aprovecha cada propuesta cultural y turística.

Sustentables, con personalidad y únicos

Wow es una de las diseñadoras que estará esta feria. Verónica ofrece productos de marroquinería, fabricados con ecocuero y gabardina que además de bonitos buscan ser útiles y duraderos. Es su sexta edición, con una asistencia perfecta, su emprendimiento ha crecido con el espacio.

Verónica cuenta a DIARIO HUARPE que la San Juan Diseña es la única feria que se centra en los diseñadores lo que permite exponer de otra manera. Centrado en la presentación cada stand es una invitación a conocer el producto.

Ella, como la mayoría de estos emprendedores, se encarga de todo: diseño, fabricación, venta, promoción, armado de stand, entre otras tareas. La feria se vive con intensidad, son tres días de exigencia mental y física, pero es la fecha en las que puede darse a conocer a nuevos clientes y que viejos regresan en busca de ese producto único.

Otro de los que expone es Onceonce Bike, un emprendimiento que lleva adelante Emilio que arma bicicletas a partir de restauraciones. Es la primera vez que llega a la feria de diseño.

Su expectativa es la de darse a conocer, si bien expuso en otros espacios como la feria de la Plaza Laprida, con esta quiere mostrar el oficio que hay en cada una de sus bicicletas. Es que no solo toma cuadros antiguos y las hace funcionales, además les da un nombre, una personalidad hace del vehículo una pieza artística.