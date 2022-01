Con la cosecha adelantada, a viñateros les preocupa cuánto pagarán las mosteras por la uva

Un grupo de viñateros, integrantes de la Asociación de Viñateros Independientes, pidieron una audiencia con el nuevo ministro de Producción, Ariel Lucero, para plantearles una preocupación inédita: creen que por primera vez será necesario regular el precio de la uva para mosto. Según el presidente de la organización, Juan José Ramos, en 2022 la diversificación típica de San Juan se verá afectada.

Todo parte de que la cosecha que prevén será otra vez muy pequeña en todo el país. Ramos dijo que este año podrían cosechar entre 1.700 y 1.800 millones de kilos de uva, frente a los 2.100 del 2021. Esta reducción del 10 o 15% se debería, según el productor, a la sequía, las lluvias y heladas tardías e incluso a la ola de calor reciente, que hizo madurar mucho antes la fruta en las plantas. De esta manera, todas las industrias relacionadas a la uva deberán competir por una cantidad mucho menor, lo que podría afectar a algunos más que a otros.

“Nosotros creemos que las bodegas van a poder pagar de acuerdo a nuestros costos, sobre todo porque el vino aumentó un 110% durante el año pasado, siendo el producto que más se encareció”, explicó el viñatero. Para esta vendimia, si bien todavía no hay precio aunque algunos ya estén empezando a cosechar, creen que acordarán con las bodegas “$40 el kilo de uva común, $45 para las blancas de blancos y entre $70 y $80 para las uvas finas”. Tienen como buen antecedente que en 2021 alcanzaron a vender desde los $22.

Pero para Ramos, aunque esta vez haya buenas perspectivas, puede haber problemas con la industria del mosto e incluso con los paseros, que no podrán igualar los valores de las bodegas. “Lógicamente el productor se a volcar al vino más que a pasa y al mosto, si no cambian las condiciones”, analizó.

Fue con este pedido que llegaron a la oficina del nuevo ministro, Ariel Lucero. Uno de los reclamos que llevaron es “reunirnos con los formadores de precios para acordar un valor con los grandes reguladores del mercado, que son dos o tres industrias grandes a nivel nacional”.

También propusieron otro cambio, que tiene que ver esta vez con el gobierno nacional: que se le quiten por completo las retenciones a todos los productos vitivinícolas. Recientemente dejaron de pagar por completo las pasas y la uva en fresco y redujeron a vino y mosto, pero ante la actual situación, los viñateros aseguran que este último producto se vería muy beneficiado si las retiran completamente.

“Lo que nosotros proponemos es que este año se tomen medidas para que el año que viene no tengamos otro problema, porque si se desbalancea el mercado vamos a perder productores de mosto”, explicó Ramos. Para el viñatero, prevenir que se reduzca este sector es la clave para que a largo plazo la industria vitícola no tenga otra vez excesos de stock vínico, como pasó cuando cayó el consumo y se mantuvo la producción, o que se reduzcan las alternativas de diversificación.

Una cosecha que apura las negociaciones

La vendimia 2022 será diferente a todas las anteriores. Las condiciones climáticas y la sequía harán que haya menos uva y está apurando los tiempos de cosecha. En la actualidad la uva en fresco prácticamente está terminando y algunos productores que venderán para vinificar empezaron a trabajar.

El Ministerio de Producción empezó a trabajar para poder ayudar a los productores más chicos a contrarreloj. Airel Lucero, el nuevo ministro, adelantó en diálogo con DIARIO HUARPE que con su equipo empezaron a trabajar un plan estratégico tanto para la coyuntura actual como a futuro. Uno de los ejes, que los créditos blandos para cosecha puedan llegar a más productores.

“Nos hemos reunido con varias organizaciones de la cadena vitivinícola y queremos encontrarnos con todos, pero en simultáneo estamos trabajando con el equipo”, aseguró el funcionario. Tienen como objetivo presentar una planificación que tenga el aval de las instituciones de productores.

Entre los temas urgentes, Lucero aseguró que están trabajando para agilizar y mejorar el alcance de los créditos de cosecha y acarreo. “Queremos ver cuántos pedidos hubo y cuántos de estos se entregaron finalmente, para analizar alternativas”, explicó el funcionario. Desde el inicio de su gestión había planteado como prioridad hacer que las herramientas financieras lleguen a más productores. Es que un reclamo histórico de parte del campo sanjuanino es que los requisitos no se ajustan a la realidad de los agricultores más chicos, muchos de los cuales no están bancarizados o no tienen las tierras a su nombre.

El ministro explicó que no tienen todavía la versión final del análisis o de los posibles cambios pero que quieren que esté “en el corto plazo”, debido a que muchos ya empezaron a levantar la uva.