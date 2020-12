Con multas de hasta $30.000, Rawson se suma a la prohibición de la pirotecnia

Se acercan las Fiestas Navideñas y de Año Nuevo y la Municipalidad de Rawson se enfoca en hacer cumplir la prohibición del uso y venta de pirotecnia sonora en su departamento, tal como se viene haciendo hace algunos años en Capital, Santa Lucía, Rivadavia y Jáchal.

En el caso del departamento del sur, la infracción de la normativa traerá aparejada una multa económica que va desde los $3.000 hasta los $30.000. Además, está la posibilidad de que sean los mismos vecinos quienes denuncien las irregularidades.

Cabe recordar que desde este año, el Concejo Deliberante de Rawson aprobó esta ordenanza que tiene como objetivo principal, brindar un ambiente libre de contaminación acústica para una mejorar salud auditiva, física y mental de todos los seres vivos del departamento, especialmente de aquellos vecinos que padecen autismo y también de los animales.

Sobre cómo se trabaja para hacer cumplir la normativa, DIARIO HUARPE dialogó con el secretario de Gobierno de Rawson, Elías Robert, quien contó “la normativa se aprobó este año. En el 2019, sólo hicimos una campaña de concientización para que no se usara la pirotecnia, pero no teníamos el instrumento legal para evitarla. Pero ahora el comerciante rawsino ya sabe que no puede vender estos productos”.

Son los inspectores junto al equipo de la Policía Comunal que pertenecen a la Secretaría de Gobierno de Rawson los encargados de controlar el cumplimiento de esta normativa. Al respecto, Robert manifestó que “los controles ya comenzaron, los inspectores van hasta los comercios para cerciorar que no se comercialice pirotecnia. Mientras que la Policía hace el rastreo en las distintas zonas del departamento controlando que no haya venta callejera ni tampoco personas arrojando estos elementos”.

En cuanto a la sanción, la multa a pagar podría ser de $3.000 a $30.000. “No va a ser la misma multa para quienes arrojen estos productos que para quienes estén vendiendo. Ellos se llevarán la más cara. Pero en el caso del vecino que arroje también se va a tomar en consideración la cantidad de pirotecnia usada. Esto quedará a definición de la Jueza de Faltas de Rawson”.

Además, en Rawson se trabaja sobre la posibilidad de denunciar las irregularidades. “Los vecinos podrán llamar al teléfono fijo de la Policía Comunal (4340368) para denunciar de forma anónima los incumplimientos a la ordenanza”, añadió Robert.

“Realmente buscamos proteger a las personas con autismo y a los animales. Y también evitar quemaduras porque es realmente peligroso el uso de estos productos”, concluyó el secretario rawsino.