Con poca nieve en cordillera estiman otro año con mal pronóstico hídrico

Por ahora las nevadas le vienen esquivando a la cordillera sanjuanina y esto hace presagiar un mal pronóstico hídrico de cara al año próximo. Si la situación no cambia durante el mes de agosto, el escurrimiento desde la alta montaña podría ser menor al registrado para la presente temporada.

Durante el 2018 la cantidad de agua que bajó de la cordillera alcanzó los 1.060 hectómetros y para el año en curso el pronóstico es de 825 hectómetros, es decir un 22,17 por ciento menos. Es por eso que todas las esperanzas están puestas en que durante agosto la situación mejore y el temporal de nieve que azota al Sur del país también alcance las cuencas locales.

“Hemos registrado muy pocas nevadas, tal cual lo indican las estaciones meteorológicas que tenemos en la alta montaña. Debemos confiar en que esto tome otro rumbo durante agosto, sino estaremos ante un año seco, igual que en 2018”, dijo el titular de Hidráulica, Maximiliano Delgado (foto).

En el mismo sentido explicó que el pronóstico hídrico recién lo darán a conocer durante los primeros días de septiembre, una vez que tengan mayores datos y realicen el vuelo en cordillera y el cateo pertinente. También contó que de no nevar durante el mes próximo habrá que ajustar el uso del agua. Aunque sí aclaró que lo embalsado en los diques ayudará a no pasar mayores sobresaltos.

Vale recordar que el peor año con pronóstico hídrico se registró en 2014 con el escurrimiento de tan sólo 720 hectómetros cúbicos, en aquella ocasión hasta hubo que suspender las actividades náuticas en el dique de Ullum.

Las nevadas del 2018

El primer temporal de nieve en la cordillera se registró el 24 de abril con un Equivalente a Agua de Nieve (EAN) de 5 milímetros. Luego hubo otro temporal, entre el 31 de mayo y el 2 de junio que alcanzó un 10 en el EAN. También nevó el 17 y 25 de junio, pero el Equivalente a Agua de Nieve fue de 5 milímetros. Esto es nada en comparación a la última nevada fuerte registrada el 11 de junio del año pasado donde el Equivalente a Agua de Nieve alcanzó los 45 milímetros.

La mirada de un climatólogo

Germán Poblete, reconocido climatólogo de San Juan, dialogó con DIARIO HUARPE y contó que “lamentablemente las bajas presiones frías que impactan en la Región de Los Lagos en Chile solamente están abarcando el sur del país y una parte de Mendoza sin tocar la cordillera de San Juan. Este fenómeno frio se está moviendo en forma de espiral y no impacta la cordillera local”. Además contó que hasta el momento no se alcanzó la media de nevadas en relación al año pasado.

MIRÁ TAMBIÉN Este verano habrá menos agua pero alcanzará con la de los diques

“En junio del año pasado hubo una fuerte nevada en cordillera que sirvió para levantar el pronóstico hídrico y ahora nada de eso está pasando. Las pocas nevadas que hemos tenido han sido de moderada intensidad”, añadió Poblete y, en consonancia con Delgado, dijo que “la esperanza está puesta en que esto cambie en agosto. Hasta el 31 del mes próximo tenemos tiempo de buenas nevadas”.

Al buen clima, mala cara

A contramano del conocido refrán hay que decir que el pronóstico del tiempo para las próximas semanas en la alta cordillera de San Juan no es el mejor. Con seguridad, Poblete, explicó que “del 29 de julio al 6 de agosto no habrá ninguna nevada en la cuenca del Río San Juan y Jáchal. Con menos seguridad también puede decir que no hay nada que avizore que esta situación cambie del 6 al 14 de agosto”.