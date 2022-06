Con polémica, el proyecto de Ficha Limpia se tratará en Diputados en dos semanas

En la apertura de sesiones de este año, el gobernador Sergio Uñac instó a los diputados locales a que se avance en una ley de Ficha Limpia que impida que se conviertan en candidatos aquellos que tengan sentencia judicial sobre delitos penales, de índole sexual, de género y hasta los relacionados con defraudación al erario público. Este fue el punto de partida para el texto que en dos semanas ingresará al recinto de la Legislatura para ser debatido y que llegará con polémica.

Es que en el trabajo de la comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales existieron chispazos entre diputados oficialistas y opositores por el texto del proyecto que tiene como autor al legislador Andrés Chanampa. El escrito presentado por el bloquista afirma que será aplicada la Ficha Limpia a los que “tengan sentencia firme en primera instancia” y esto generó los contrapuntos.

Nancy Picón, legisladora de Juntos por el Cambio San Juan, indicó que “el texto tiene un error que tenía que ser subsanado, ya que si nos dejamos llevar por el término sentencia firme, esto genera que constitucionalmente genere problemas futuros. Es que firme se considera luego que un fallo es ratificado por la Corte Suprema de la Nación y para que se haga efectivo pueden pasar años”.

Ante esto, desde la oposición solicitaron la presencia de asistencia de jueces y abogados penalistas, que en un primer momento generó chispazos con el oficialismo porque consideraban que era una manera de ensuciar la cancha para demorar la discusión en el recinto.

Finalmente, se dio lugar al pedido realizado y así fue que este martes en que la reunión de comisión se entrevistaron los diputados con especialistas en la materia.

La diputada del Frente de Todos, Celina Ramella, contó que “por recomendación de los juristas que invitamos es que se decidió reformar el texto para evitar reclamos futuros y así es que todos aquellos que tengan sentencia ejecutoria, ratificada en segunda instancia, por alguno de los delitos tipificados en el proyecto, quedarán sin chances de candidatearse a ningún cargo electivo".

De este modo se logró el consenso luego de las discusiones que existieron en la sala de la comisión y ahora se espera que en la séptima sesión ordinaria, que será el 7 de julio, ingrese el proyecto al recinto. Sitio en el que se espera que haya un debate intenso pero sin que peligre la sanción de Ficha Limpia.

Doble candidatura e información pública, sin lugar en la agenda

En apertura de sesiones, el gobernador Sergio Uñac se refirió a que existiera una norma que impida que una misma persona sea candidato a dos cargos electivos distintos en una misma elección o que desista luego de ser elegido.

No existe ningún proyecto, ni siquiera un boceto en la Legislatura que sirva como herramienta para avanzar en la discusión en este tema. Incluso extraoficialmente los legisladores afirman que hasta tanto no se tenga una certeza sobre el sistema electoral para el 2023, no hay discusión.

Otro de los proyectos que Sergio Uñac pidió avanzar es del Acceso a la Información Pública, aunque lo solicitó en la apertura de sesiones del 2021. El proyecto que espera ser discutido en el recinto es el presentado por Edgardo Sancassani, que es una adhesión a la ley nacional que está vigente desde el 2017.