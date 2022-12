Con presencia argentina: hora, TV y cartelera del UFC Orlando del sábado

UFC hizo una pausa debido al Mundial de Qatar 2022, pero finalmente vuelve la acción y con mucha furia. Este sábado 3 de diciembre, la empresa más importante en el mundo de las Artes Marciales Mixtas presentará una cartelera más que interesante para los fanáticos. La misma se llevará a cabo en el Amway Center de Orlando, Estados Unidos, con 20 mil espectadores aproximadamente.

Cabe resaltar que la contienda estelar del evento UFC Orlando será protagonizada por Stephen Thompson y Kevin Holland. La misma, corresponidente al Peso Welter, será a cinco rounds y seguramente una de las mejores del año. Posiblemente se convierta en una batalla bastante interesante, ya que cualquiera de los dos puede posicionarse como un posible retador al título de la división.

Publicidad

Además, n la misma categoría de peso, en la pelea co-estelar estarán el siempre entretenido Bryan Barberena y el excampeón de Peso Ligero, Rafael dos Anjos. Tai Tuivasa, Jack Hermansson, Kyle Daukaus, Niko Price, Angela Hill, Clay Guida y el argentino Marcelo "Pitbull" Rojo también se encuentran entre las tantas estrellas que dirán presente el fin de semana.

Registrate al Newsletter Recibí las noticias recomendadas en tu bandeja de entrada Registrate {{msj}} {{msj}}

Cartelera del UFC Orlando

Estelares

Peso Welter: Stephen Thompson vs. Kevin Holland.

Peso Welter: Bryan Barberena vs. Rafael dos Anjos.

Peso Mosca: Matheus Nicolau vs. Matt Schnell.

Peso Pesado: Tai Tuivasa vs. Sergei Pavlovich.

Peso Medio: Jack Hermansson vs. Roman Dolidze.

Peso Medio: Eryk Anders vs. Kyle Daukaus.

Preliminares

Peso Welter: Niko Price vs. Philip Rowe.

Peso Paja Femenino: Angela Hill vs. Emily Ducote.

Peso Ligero: Clay Guida vs. Scott Holtzman.

Peso Ligero: Michael Johnson vs. Marc Diakiese.

Peso Pluma: Darren Elkins vs. Jonathan Pearce.

Peso Mosca Femenino: Tracy Cortez vs. Amanda Ribas. (cancelada)

Peso Ligero: Natan Levy vs. Genaro Valdez.

Peso Pesado: Todd Duffee vs. Gian Villante.

Peso Pluma: Marcelo "Pitbull" Rojo vs. Francis Marshall.

Peso Paja Femenino: Yazmin Jauregui vs. Istela Nunes.

Horarios

Estelares

00:00 horas de Chile, Argentina, Paraguay y Uruguay; 23:00 horas de Bolivia; 22:00 horas de Perú, Ecuador y Colombia; 21:00 horas de México; 04:00 horas de España.

Publicidad

Preliminares

20:00 horas de Chile, Argentina, Paraguay y Uruguay; 19:00 horas de Bolivia; 18:00 horas de Perú, Ecuador y Colombia; 17:00 horas de México; 00:00 horas de España.