Con respaldo nacional y provincial, Montenegro y Raverta buscan hasta el final el voto marplatense

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

Siete postulantes pelearán el próximo domingo por la Intendencia del partido bonaerense de General Pueyrredón, y en el tramo final de la campaña tanto el Frente de Todos como Juntos por el Cambio realizarán actos en Mar del Plata para respaldar a sus respectivos candidatos, los diputados nacionales Fernanda Raverta y Guillermo Montenegro, los más votados en las primarias del último 11 de agosto.



Raverta, legisladora del Frente par la Victoria-PJ desde 2015, fue la única candidata del Frente de Todos en las PASO y fue la que más votos obtuvo en el distrito, con el 28,9 %.



La diputada recibirá un fuerte respaldo el próximo jueves, ya que los integrantes de la fórmula presidencial del espacio, Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner, y el candidato a gobernador, Axel Kiciloff, cerrarán la campaña con un acto de La Rambla de la ciudad balnearia.



Algo similar sucederá con la candidatura de Montenegro en el caso de Juntos por el Cambio: el diputado de Cambiemos, cuyo mandato en la Cámara baja finaliza en 2021, participará mañana en un acto en Mar del Plata junto al presidente Mauricio Macri, quien busca la reelección, y su compañero de fórmula, el senador Miguel Ángel Pichetto.



El Presidente llamó a los marplatenses a sumarse desde las 18 a la campaña "Sí, se puede" en La Costa y Avenida Luro, frente a Punta Iglesias, donde también estará presente la gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal, quien también busca la reelección.



Vidal, al igual que muchos de sus ministros, ha visitado en reiteradas ocasiones la ciudad para apuntalar la postulación del ex juez federal, que fue el segundo que más votos obtuvo en las PASO, y alcanzó el 21,5 %, lo que le permitió superar en la interna a la concejal radical Vilma Baragiola, que logró el 14,8.



Tanto el macrismo como el kirchnerismo buscan además hacerse fuertes en General Pueyrredón con sus candidaturas nacionales y bonaerenses, porque se trata del tercer padrón más grande la provincia, con más de 573.000 votantes habilitados, detrás de La Matanza y La Plata.



En cuanto a la lucha por el gobierno local, el tercer candidato más votado en las primarias, con el 18,3 %, fue el ex intendente Gustavo Pulti, quien estuvo al frente de la comuna entre 2007 y 2015, y apuesta al corte de boleta desde su partido vecinal Acción Marplatense para volver al Ejecutivo, luego de que su propuesta de participar en la interna del Frente de Todos no prosperara.



En la pelea también está el actual intendente, Carlos Arroyo, que llegó al gobierno marplatense en 2015 de la mano de Cambiemos pero en esta ocasión busca la reelección con Agrupación Atlántica, con una lista corta sin referencias a nivel provincial ni nacional, con la que obtuvo el 5,31 % en las primarias.



Consenso Federal lleva como candidato a intendente al concejal Santiago Bonifatti, quien obtuvo un 4,84 % en las PASO, y en los últimos días se mostró con los integrantes de la fórmula presidencial, Roberto Lavagna y Juan Manuel Urtubey, quienes visitaron la ciudad para participar del Coloquio de IDEA.



Otro de los aspirantes a gobernar la comuna es el dirigente del Partido Obrero Alejandro Martínez, postulante del Frente de Izquierda, que alcanzó el 2,52 % en las primarias.



La séptima candidata es Marisa Zizmond, representante del Frente Nos, que busca el denominado "voto celeste", y logró sumarse a la pelea cuando la Junta Electoral bonaerense dio a conocer los resultados definitivos de las PASO, según los cuáles logró llegar al piso del 1,5 % necesario para participar el domingo.