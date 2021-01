Con síntomas, caminó de noche con su hija hasta un microhospital de Chimbas para que los hisopen

Víctor Moncada concluyó, este sábado 23 en la noche, que la única forma en la que iba a obtener un hisopado era caminando de noche hasta el microhospital Baez Laspiur en Chimbas junto a su hija de 4 años. Es que el hombre había llamado al 107 y al 911 porque tenían síntomas, pero desde el servicio de ambulancias le dijeron que no tenían un móvil para mandar y que debía movilizarse solo hasta una guardia médica. "Como no tengo movilidad, lo único que se me ocurrió fue caminar, aunque los dos teníamos fiebre", aseguró el hombre.

Indignado por lo que estaba viviendo grabó un video, donde reclamó que no había conseguido un hisopado en su casa. En el mismo se lo ve acalorado, recorriendo las cerca de cinco cuadras, y él aseguró que tenía fiebre poco antes y, hacia el final, se lo puede ver agitado y diciendo "ya no puedo respirar". Las imágenes se volvieron virales en las redes sociales y hubo preocupación por el hombre, quien este domingo relató todo lo que sucedió a DIARIO HUARPE.

Víctor contó que empezaron con síntomas como fiebre y dolor de cuerpo el viernes, ni su mujer ni sus dos hijos mayores que son ya adolescentes se sienten mal, pero él y la pequeña de 4 años sí han levantado temperatura y además tuvieron vómitos. El sábado, como la situación persistía, decidieron llamar al 911 y al 107. Fue este segundo servicio el que no le dio la respuesta que el chimbero esperaba. "Me dijeron que no tenían ambulancia para mandar a mi casa, que me iba a tener que ir al Baez Laspiur a hisoparme", contó.

El problema es que los Moncada no tienen un vehículo propio. Cuando comentó esto con los operadores del servicio de ambulancias asegura que le dijeron que fuera en colectivo, que le pidiera a un vecino o a algún familiar que lo lleven. "Me parece una locura, porque yo me aislé desde el viernes porque no quiero poner en riesgo a nadie. Lo único que pedí es que venga una ambulancia a mi casa, llamé cuatro veces y todas las veces me atendieron y me dijeron que no", relató el hombre.

Ante esto y como no encontraba otra alternativa, Víctor y su hija menor salieron en la noche del sábado y se fueron hasta el centro médico. Recorrieron alrededor de 6 cuadras, ya que los Moncada viven cerca de Salta y Benavidez y el centro médico está en Sarmiento y Pelaez. Una vez ahí, aseguró el hombre, los atendieron bien y rápidamente los vio una médica de guardia. No les realizaron el hisopado en el momento, porque el protocolo indica que debe haber algunos días de incubación, pero este domingo los testearon, fueron considerados casos sospechosos y quedaron aislados a la espera de los resultados.

Ahora aseguró, tras estar en contacto con los médicos del microhospital, están más tranquilos, aunque sigue enojado por la falta de resupuesta del servicio de ambulancia. "Hemos tenido más síntomas, a mí me duele todo, es impresionante, yo he llegado a tener 40º de fiebre y mi hija 38º, pero ahora tenemos asistencia permanente vía telefónica y nos hacen seguimiento", aseguró.

El relato de Víctor coincide con lo que aseguraron médicos del Microhospital Baez Laspiur, que Moncada y su hija ingresaron y fueron asistidos. Los médicos los consideraron casos sospechosos por las declaraciones del hombre, aunque en ese momento no presentaban dificultades respiratorias graves y no tenían fiebre alta.