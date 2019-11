Con su fino equilibrio entre la música negra y la canción, Hombres Bien llega a La Cúpula del CCK

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

Hombres Bien, un grupo que “defiende a capa y espada la canción” con los ritmos de tradición negra “como materia prima”, según su propia definición, anticipará los temas de su futuro primer disco en un show que se realizará el próximo jueves, a las 20, en La Cúpula del Centro Cultural Néstor Kirchner (CCK).



Se tratará de un concierto en donde la banda, de apenas un año de vida pero integrada por músicos de larga trayectoria, mostrará las seis canciones que ya fueron anticipadas en dos EP's, “Anteojos para ver” volumen 1 y 2, y otras tantas que aún se encuentran en proceso de mezcla.



Así lo explicó a Télam su guitarrista Lucas Sedler, ex integrante de Memphis la Blusera, quien explicó que “la idea es defender nuestras canciones pero también podemos tentarnos con algún cover que no desvirtúe el tronco de la banda”.



El origen de Hombres Bien se remonta a algunas reuniones en las que aparecieron las primeras composiciones entre Sedler y el guitarrista y cantante Walter Domínguez; a los que luego se sumaron el bajista Daniel de Tullio, de pasado metalero; y el baterista Marcelo Cóceres, con experiencia en el jazz y el rock.



El debut llegó en la última edición del Cosquín Rock, en el hangar La Casita del Blues, al que volverán en febrero próximo; y su camino siguió con diversos shows, entre el que destaca su participación en el Festival Únicos, en la Avenida Figueora Alcorta y Dorrego, que tuvo como protagonistas a Pedro Aznar, Gustavo Santaolalla, Lito Vitale, Juan Carlos Baglietto, Patricia Sosa y Jairo, entre otros.



Poco antes del concierto en el CCK, esta agencia conversó con Sedler, guitarrista que además de su paso por Memphis se destaca por un disco solista basado en poemas de Fernando Pessoa y otro en escritos de Santiago Kovadloff, sobre las intencionalidades y la manera en que las distintas improntas musicales de sus integrantes confluyen en Hombres Bien.



Télam: ¿Con qué idea musical surge Hombres Bien teniendo en cuenta el diverso origen musical del que provienen sus miembros?



Lucas Sedler: Vamos flanqueando dos nortes fundamentales. Uno es que lo que fuere que hagamos esté empapado de la música que a Walter y a mí nos hermana, que es la pasión por la música negra. Yo siento que si no estoy con un pie en esa senda, no estoy tocando ni componiendo con propiedad. Y también compartimos las ganas de defender a capa y espada la canción, con la significación que deben tener las letras. A mí me gusta la claridad con la que Walter describe situaciones. Ese folclore de homenaje a la canción sin pelos en la lengua. Ahí en donde nos gusta poner el foco. Vamos entre no escaparnos de la estética negra y el corazón de lo que hacemos tiene la impronta de una canción.



T: ¿Cómo juega el resto de los integrantes, que provienen del metal, el jazz y el tango?



LS: Yo vengo de un par de proyectos que me llevaron a ser un poco más propenso a cuidar el audio, el sonido, a contenerlo más de lo que me gustaría. Así que la inclusión de gente de otro palo fue muy bienvenida por mí. Ellos se toman todas las libertades que yo no me permitía. Ellos empezaron a torear a las canciones para que pudieran sacar un poco más de pecho. Estuvo bueno para que se sintiera de manera más intensa la experiencia de la canción y estar a salvo de una liviandad que tal vez empobrecía un poco la intención de lo que estaba buscando.



T: Usted le ha dado gran importancia a las letras en sus trabajos anteriores, al musicalizar textos de Pessoa y Kovladoff, además de ser estudiante de la carrera de Letras. ¿Cómo trabajan ese aspecto?



LS: Yo siento que Walter compone con mucha naturalidad. Yo tengo mi experiencia como compositor pero siento que en ese aspecto y como cantante, soy un buen guitarrista. Ese es mi metier. Yo arrojo mis versos con Walter y me voy dando cuenta que está lleno de información que voy ganando con cada cosa que voy estudiando, pero es otro discurso, otro contexto. Acá, el tiempo de la canción lo pone la música, como en las películas en donde el tiempo en que transcurren es el que tenés para asimilar lo que te van contando. Creo que el autor tiene cierto compromiso de ser lo suficientemente diáfano como para que el aspecto semántico, no sólo el estético del verso que eligió para su canción, no se aleje demasiado de quien te escucha. Para mí, un verso tiene que ser el resultado de la conjunción de una experiencia personal, sin que deje de ser compartido, sino corrés el riesgo de ser hermético yendo detrás de tu singularidad.



T: ¿Cómo reacciona el público de blues ante la propuesta de Hombres Bien, que presenta un estilo más estilizado?



LS: Creo que la gente que realmente ama el blues no se casa con la literalidad del género. Me parece que el blues impone que para que sea blues, uno no puede especular con esa música. Si está la mecha encendida, el blues está a salvo. Habría que alejarse demasiado del género como para que deje de escucharlo. El blues es el potrero de muchas músicas que, en forma encubierta, les deben su origen, como el funk y el rock.