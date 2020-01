Con un show de tres horas, Ciro y Los Persas abrieron el año en Mar del Plata

POR AGENCIA TÉLAM Hace 3 horas

La banda de rock Ciro y Los Persas abrió anoche su calendario 2020 y revalidó su credencial como uno de los grupos de mayor convocatoria del país, con un potente show de tres horas que sacudió a las miles de personas que llenaron el Polideportivo Islas Malvinas de Mar del Plata.



Después de cerrar 2019 con dos Luna Park, el conjunto encabezado por el ex líder de Los Piojos, Andrés Ciro Martínez, ofreció un concierto intenso que terminó a la madrugada y que dejó preparado el terreno para su presentación en Cosquín Rock.



Casi 30 temas, que recorrieron las discografías de Los Piojos y del plan solista que Martínez puso en marcha desde 2009, confirmaron el buen momento de la banda e hicieron bailar a miles de marplatenses y turistas que llegaron a la ciudad en el fin de semana más fuerte de la temporada.



La intro oriental y los acordes del clásico "María y José" de Los Piojos, del quinto álbum de la banda, "Verde paisaje del infierno", fueron la señal de largada y marcaron el pulso para una noche larga y agitada.



"Buenas noches Mar del Plata", lanzó Ciro desde el escenario a un público que en menos de diez minutos ya estaba encendido, al cerrar el segundo tema, "Banda de Garage", incluido en "Espejos", el primer disco de su proyecto junto a Los Persas.



"Barón Rojo", "Angelito" y "Vas a bailar" sirvieron para que el ala más rockera del Polideportivo administrara la energía en una noche calurosa, pero "Yira Yira", la versión del tango de Enrique Santos Discépolo, volvió a hacer saltar la térmica.



El funky de "Juira" sumó algunos pasos sobre el escenario de Alejandro Ciro Martínez, el hijo del líder de la banda, y preparó el terreno para el clásico "Tan solo", canción que confirmó la capacidad del público para corear hasta los solos de armónica.



Teléfono celular en mano, Ciro cantó "Por cel", del disco "Naranja Persa 2", y lo hizo a dúo con la cantante uruguaya Julieta Rada, que estuvo a cargo de los coros y se despachó en solitario además con una gran versión de "Malísimo", un tema lanzado en 1979 por su padre, Rubén Rada.



"Desde lejos no se ve" incorporó a su turno las voces del joven Ciro Martínez, y empalmó con un mix Piojos-Los Persas que incluyó "Caminando", "Como Alí ", "Antes y después", "Mirela", "Genius", "Ximenita", "Merecido" y "Servidor", lo que marcó el primer -y técnicamente el único- descanso de la noche.



El Polideportivo pedía más, y el grupo tenía guardado aún un buen arsenal, para casi una hora extra de show: mucho más que un bis.



El sonido casi gospel de "Canción de Cuna" puso en marcha este largo tramo final, seguido por "Me gusta", y por "Ruleta", tema de Los Piojos que Ciro le dedicó al ex guitarrista de esa banda, Gustavo "Tavo" Kupinski, quien falleció en un siniestro vial en enero de 2011 y ayer hubiera cumplido 46 años.



"Ciudad animal" marcó el final del tramo guiado por algún tipo de protocolo, y desde entonces Ciro comandó una despedida que de arranque mezcló "Dice" con "Amores perros", y que incluyó un plebiscito entre dos temas del primer disco de Los Piojos, "Chactuchac: "Levanten la mano quiénes prefieren escuchar 'Cruel' y quiénes preferieren 'Mocozos'".



Ganó "Mocozos" por amplio margen, una de las canciones más veloces de la banda, y en plan de fogón eléctrico, la lista empalmó un popurrí con "Farolito", "Balneario" y "Muévelo", para cerrar la noche con todo el estadio saltando con el estribillo de "Astros".



El punto final tras tres horas exactas de show lo puso el propio Ciro en solitario, con su clásica versión del Himno Nacional con armónica, mientras la gente se alejaba lentamente, aceptando que el show debía terminar.



Tras este arranque en Mar del Plata, la banda continuará con un show el 1 de febrero en Paraguay, en el Festival Reciclarte, y luego será el turno del Cosquín Rock, el 9.



El grupo, integrado además por Juan Manuel Gigena Ábalos, Rodrigo Pérez, João Marcos Cezar "Broder" Bastos, Julian "Lulo" Isod y Nicolás Raffetta, completará febrero con una agenda cargada: el 14 estará en la Fiesta de la Confluencia de Neuquén, el 22 en la Fiesta del Lago en Calafate, el 24 en el Carnaval de los Tekis en Jujuy, y el 27 en la Fiesta Nacional del Sol, en San Juan.