Con volumen reducido de negocios, los precios de los granos operaron en baja en Rosario

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

Los negocios por granos reflejaron hoy una sensible merma en el recinto de la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR), con menos compradores activos y bajas en algunas posiciones.



La oferta por soja condición fábrica cayó US$ 2 y se ubicó en US$ 255 la tonelada, lo que generó una retracción de parte de la oferta a la espera de una mejora en los precios.



Por su parte, el maíz disponible se mantuvo en US$ 155 la tonelada, aunque por el cereal de la nueva campaña con descarga en marzo avanzó US$ 5 y se situó en US$ 150 la tonelada.



Para la descarga en abril y mayo, el mejor precio negociado fue de US$ 140 la tonelada.



En tanto, por el trigo disponible se pagó, al igual que ayer, US$ 190 la tonelada, mientras que por girasol se ofrecieron US$ 240 la tonelada.