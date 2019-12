Concluyó Reverso, la iniciativa colaborativa contra la desinformación

Hace seis meses, el 11 de junio último, nacía Reverso, el primer y más ambicioso proyecto periodístico colaborativo del país. Hoy, un día después de la asunción del nuevo presidente de la Argentina, Alberto Fernández, la iniciativa que logró unir a más de 120 medios de comunicación en la lucha contra la desinformación durante la campaña electoral llegó a su fin.

Esta experiencia, coordinada por Chequeado, AFP Factual, First Draft y Pop-Up Newsroom, significó un gran desafío para todos los que participaron, ya que durante estos 180 días interactuaron en la producción y difusión de contenidos verificados medios grandes y pequeños, digitales y tradicionales -diarios, radios y TV-, de 20 provincias como el caso de DIARIO HUARPE y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Durante ese período, Reverso publicó 180 investigaciones, que sumaron más de un millón de visitas promedio por mes sólo en medios online, posibilitando que públicos de los más amplios y diversos accedan a información chequeada.

Además, funcionarios, candidatos y líderes sociales citaron o compartieron el contenido, como la ex ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich; el ex presidente provisional del Senado, Federico Pinedo; el gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof; el ministro de Turismo y Deporte nacional, Matías Lammens; el líder del Movimiento Evita, Fernando “Chino” Navarro; la ex titular de la Oficina Anticorrupción, Laura Alonso; y el juez de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Ricardo Lorenzetti; entre otros. Asimismo, el contenido llegó a medios de Chile, Perú, Venezuela, España y los Estados Unidos.

El trabajo de Reverso incluyó verificaciones de alto impacto, como el video manipulado de la ex titular de la cartera de Seguridad para hacerla parecer borracha o sedada o la falsa cadena de WhatsApp que aseguraba que el presidente, Alberto Fernández, fue diagnosticado con cáncer de pulmón. Pero también tuvieron mucha repercusión las desinformaciones que involucraron a personas anónimas. Fue el caso de una joven cuya foto con el uniforme de PedidosYa cargando a su bebé se hizo viral en las redes sociales. Muchas publicaciones señalaban que la mujer tenía que llevar a su hija al trabajo debido a la precarización laboral; sin embargo, la protagonista le explicó a Reverso que cuando fue fotografiada llevaba a su hija al jardín antes de salir a trabajar. Lo interesante de este caso fue que la desmentida tuvo más repercusión que el contenido falso (su video tuvo más de dos millones de vistas).

Uno de los aportes más destacados del proyecto fue la inclusión de nuevas tecnologías para el proceso de chequeo. Así, se incorporó una nueva herramienta desarrollada por el Conicet, que permite peritar voces. Con ella se pudo comprobar que diversos audios, como los que se le adjudicaron al intendente de General Pueyrredón, Guillermo Montenegro; a la ex titular de la Oficina Anticorrupción, Laura Alonso; y al líder del Movimiento Evita, Fernando “Chino” Navarro, eran falsos. La inclusión de esta tecnología significó un paso significativo para la verificación de audios fake que son virales en la red de mensajería instantánea.

Por otra parte, WhatsApp, a través de la línea habilitada para proponer verificaciones, fue de gran ayuda para la iniciativa como canal de interacción con los usuarios. Como resultado se pudo conformar una comunidad activa e interesada en terminar con la desinformación.

Como parte de este proyecto, fueron capacitados más de 450 periodistas del país, quedando capacidad instalada para que los medios puedan utilizar el método de verificación para seguir, desde sus lugares, chequeando contenido viral sospechoso.

Con este recorrido, Reverso demostró la importancia que significó darles a los ciudadanos herramientas para saber qué es cierto y qué es falso, sin importar su origen, y desalentar así a quienes generan y ponen en circulación contenidos desinformantes.

Todas las verificaciones quedarán disponibles en el sitio www.reversoar.com