La Justicia de San Juan tendrá nuevos empleados en el mes de diciembre, según declaró este viernes, ante la prensa, el presidente de la Corte, Juan José Victoria. El ministro dijo que este mes sabrán las vacantes que hay que cubrir. Estiman que son entre 20 y 30, según explicó el funcionario, que señaló que serán cubiertas con los aprobados del concurso de ingreso del Poder Judicial.

Victoria aclaró que los más de 500 aprobados tienen chances de ingresar durante los próximos tres años, el tiempo de validez del concurso, pero el hecho de que hayan pasado las tres instancias eliminatorias no quiere decir que vayan a entrar sí o sí.

El cortista, en diálogo con Radio Sarmiento, aseguró que todavía no está el número exacto de vacantes que tendrá la Justicia por diferentes motivos: ascensos, renuncias, denuncias, jubilaciones o fallecimientos. Pero, estima que son entre 20 y 30, que se cubrirán en diciembre, una vez que los aprobados seleccionados hagan la entrevista personal y aprueban el curso de capacitación.

El secretario administrativo de la Corte de Justicia, Javier Vera, explicó a DIARIO HUARPE que las entrevistas personales se harán a medida que vayan llamando a los aprobados para cubrir cargos. Es decir, no se va a entrevistar a los 541 de la lista.

La Corte llamará a las personas que cumplan con el perfil que se necesite en el momento, cuyos requisitos se tomará de los datos aportados por los inscriptos en la planilla de inscripción. Por otra parte, Vera señaló que si los llamados no pasan la parte de entrevista personal o no aprueban la capacitación, no quiere decir que se quedan fuera del ingreso, sino que vuelven a la lista y pueden ser llamados nuevamente.