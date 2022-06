Poder Judicial: 541 personas aprobaron las tres instancias del concurso de ingreso

El concurso de ingreso al Poder Judicial casi ha llegado a su fin con los exámenes de la tercera instancia que se tomaron esta semana. En total aprobaron estas instancias 541 personas, cuyo listado ya está publicado oficialmente.

Hay que señalar que 9.956 personas se postularon ante el llamado de las autoridades judiciales para cubrir vacantes laborales en las áreas administrativas y técnicas. Esto quiere decir que sólo el 5,4% logró aprobar los exámenes de dactilografía, ortografía y conocimientos. Aunque vale decir que de quienes efectivamente se presentaron a rendir el 10% pasó estos filtros.

No obstante, estas personas no tienen el cargo asegurado en el Poder Judicial. Ahora serán entrevistados y recibirán una capacitación para que estén preparados al momento de que se liberen puestos a cubrir. Este listado tendrá una vigencia de tres años, pasado ese plazo el curso se vence y los aspirantes que no ingresen efectivamente a trabajar tendrán la posibilidad de volver a presentarse en futuros concursos.

Listado Aprobados Poder Jud... by Diario Huarpe