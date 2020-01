Condenado a tres años de prisión en suspenso por fracturarle la cabeza a golpes a su mujer

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

Un hombre fue condenado a tres años de prisión en suspenso por haber fracturado a golpes la cabeza y la mandíbula de su pareja, a la que también arrastró por el piso, durante celebraciones por el Año Nuevo en el Barrio 31, de la Ciudad de Buenos Aires, informaron hoy fuentes judiciales.



El condenado, Julio César Giménez Segovia, fue hallado culpable del delito de lesiones graves en perjuicio de su pareja, por el juez Penal, Contravencional y de Faltas 23, Norberto Circo.



El fiscal Walter López, de la Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas 17, quien estuvo al frente de la instrucción de la causa, había pedido una condena de tres años de prisión en suspenso, que es el mínimo contemplado para ese delito agravado por tratarse de un episodio de violencia de género, ya que el imputado no tenía antecedentes penales ni denuncias previas.



El juez Circo accedió al pedido del fiscal y, además, le impuso a Giménez Segovia una serie de pautas de conductas restrictivas, entre ellas, la prohibición de acercarse al Barrio 31, informaron a Télam voceros judiciales.



Los hechos que se ventilaron en el juicio ocurrieron durante la madrugada del 1 de enero último, en una casa en la que convivían el condenado y su pareja en el mencionado barrio porteño, junto a un hijo en común y otros dos de ella.



De acuerdo a las fuentes, vecinos de la vivienda llamaron a la Policía para alertar que la mujer había sufrido golpes en la cara por parte de su pareja que le habían provocado una lesión en su ojo.



De esta manera tomó intervención en la causa el fiscal López y pese a que la víctima no quería denunciar a su pareja, ordenó que fuera atendida en su casa por personal del Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME).



Los médicos evaluaron las heridas de la mujer y consideraron que fuera remitida al Hospital Fernández, donde constaron que tenía fracturados los huesos maxilares y uno de los oculares, y que además tenía signos de haber sido arrastrada por el piso, por lo que debió ser internada.



Por este motivo, el fiscal López actuó de oficio e impartió directivas para localizar al agresor, que finalmente fue detenido a los pocos días, dijeron los informantes.



Posteriormente, la víctima declaró ante personal del Cuerpo de Investigaciones Judiciales y reconoció que los episodios de violencia eran de larga data y que en la madrugada del 1 de enero Giménez Segovia se encontraba alcoholizado y que ella fue atacada cuando dos de sus hijos se habían retirado de su casa.



En tanto, los dos hijos de la mujer también aportaron su testimonio y coincidieron en que las agresiones que sufría su madre eran habituales, añadieron los voceros.