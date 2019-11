Condenan a un hombre a 18 meses de cárcel en Suecia por ayudar a morir a su mujer enferma

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

Un hombre de 63 años fue condenado hoy por matar a su mujer, quien se encontraba gravemente enferma, tras administrarle una dosis mortal de morfina.



El tribunal del distrito de Angermanland, 450 kilómetros al norte de Estocolmo, sentenció a 18 meses de prisión al hombre, quien preferió no hacer comentarios sobre la condena a la espera de su abogado, consignó la agencia DPA.



En su fallo, el tribunal sostuvo que el hecho de que la fallecida deseara morir sirvió como atenuante.



La jueza Lena Wahlgren afirmó que si bien la muerte intencional de alguien sigue siendo un crimen, incluso cuando la persona que desea morir lo consiente, el suicidio asistido no lo es.



La muerte de la mujer, ocurrida en marzo, no pudo ser considerada como un suicidio asistido por el tribunal, pues el hombre actuó de manera independiente. En Suecia, el homicidio imprudente suele acarrear penas de prisión entre seis y diez años.