Condenaron a seis años de prisión efectiva al policía del Cisem acusado de violar a su expareja

IMPORTANTE NOTA DEL EDITOR Este medio se reserva el nombre de los involucrados en el hecho para preservar a la víctima. Si sufrís violencia de género o abuso sexual llamá al 911 o 144. También podés acercarte por el Centro de Abordaje de Violencia Intrafamiliar y de Género (Cavig), que está situado en Rivadavia 425 oeste, justo en la esquina con Alem, en Capital. Teléfonos: 264 4222321 o 264 4210013.

Tras los alegatos y las pericias psicológicas realizadas a la víctima por parte del equipo interdisciplinario de la Justicia, el ahora expolicía angaquero del Cisem, acusado de violar a su exesposa, fue condenado a seis años de prisión efectiva por el delito de abuso sexual con acceso carnal. Ahora, aguardará en los calabozos hasta su traslado al Servicio Penitenciario Provincial.

El veredicto se hizo en la Sala 9 del Sistema Acusatorio Penal, donde el juez Juan Gabriel Meglioli leyó la sentencia ante el ahora condenado J.A.C.O. (NdR: su nombre permanecerá oculto para resguardar la identidad de a víctima) y su defensora, la abogada Filomena Noriega, y los fiscales Claudia Salica y Roberto Ginsberg de la Unidad Fiscal Cavig (Centro de Abordaje de Violencia Intrafamiliar y de Género)

Según relató la víctima en la denuncia, contrajo matrimonio en 2014 con el condenado y se separaron en 2019. Fruto de esa relación, nacieron dos hijas. Sin embargo, la mujer contó que vivía en un contexto de constante violencia y vejámenes por parte del agente, no solamente físicos sino también verbales. Tras la separación, el hombre volvió a ponerse en pareja con una agente de policía y el conflicto entre ambos siguió con la tenencia y visita de las niñas.

Pero el hecho que terminaría llevando a J.A.C.O. ante la Justicia ocurrió en marzo del 2020, cuando, y según el relato de la denunciante, este llegó a su domicilio alrededor de las tres de la mañana. Una vez en el hogar, la tomó por detrás y, contra su voluntad, la arrojó sobre la cama donde la desvistió y, pese a la resistencia de la mujer, terminó forzándola a tener relaciones sexuales. Tras hacerse pública la denuncia, el hombre negó todos los hechos y se declaró inocente.

La víctima relataría lo ocurrido a una amiga y a la madre de esta, quienes luego declararían como testigos ante el juez. A mediados de marzo de 2021, la mujer relató lo sucedido a DIARIO HUARPE y, por este medio, llegó a la Justicia. Finalmente, y tras la intervención de la UFI Cavig, las pruebas obtenidas por medio de las pericias psicológicas que arrojaron evidencias de traumas por el ataque sexual y los alegatos, el expolicía fue condenado. Su abogada, Noriega, dijo a DIARIO HUARPE que presentará un recurso de casación para que la Justicia revea el caso.

Qué dijo el policía antes de la condena

Minutos antes de la lectura del fallo, J.A.C.O. tuvo la posibilidad de decir unas palabras, donde dijo "siemrpe le di todo. Fuimos felices. Éramos felices los cuatro (NdR: haciendo referencia a sus dos hijas pequeñas). Tengo hermanas, sobrinas, nunca le faltaría el respeto a una mujer. He respetado a mi mamá. Amo a mis hermanas. Nunca fui esa noche. Puedo confirmar que nunca fui. Yo he trabajado toda mi vida. Siempre respeté a la familia. Siempre he querido que sea la única. Es la madre de mis hijas. Amo a mis hijas". Tras estas palabras y un receso de 10 minutos, el juez Juan Gabriel Meglioli lo condenó.