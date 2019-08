Condenaron a tres años de prisión al endoscopista del caso de Débora Pérez Volpin

Tras siete audiencias y el relato de 58 testigos en el juicio por la muerte de la periodista Débora Pérez Volpin, la Justicia condenó al endoscopista Diego Bialolenkier a tres años de prisión en suspenso y a siete años y medio de inhabilitación para ejercer su profesión.

En cambio, La anestesista Nélida Inés Puente fue absuelta por el "homicidio culposo" de la también legisladora.

“Nosotros pedimos una pena de cumplimiento efectivo, pero la familia nos pidió que no recurramos, así que no vamos a apelar. Ellos no buscan venganza sino justicia”, dijo el abogado querellante, Diego Pirota, luego del veredicto.