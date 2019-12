Confirman la extradición del ex represor Mario Sandoval, quien está detenido en Francia

El ex policía Mario Sandoval, sospechado de haber participado en la desaparición de un estudiante durante la última dictadura militar, será extraditado desde Francia, luego de que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos rechazara hoy un recurso presentado por el acusado para suspender la medida, reclamada por la Justicia desde 2012.



De este modo, Sandoval se enfrentará a un juicio en Argentina por ser sospechoso de la desaparición del estudiante de Arquitectura Hernán Abriata -quien también fuera miembro de la Juventud Universitaria Peronista- ocurrida en octubre de 1976.



El Consejo de Estado Francés desestimó el miércoles la demanda del ex policía al considerar que entregarlo a Argentina no lo privaría de un juicio justo ni de la presunción de inocencia, según consignó la agencia EFE.



Desde 2012 Argentina reclama la extradición del ex policía de 66 años, quien se exilió en Francia en 1983, con el retorno de la democracia, y obtuvo esa nacionalidad en 1997.



Tras el dictamen, que significó la validación definitiva del decreto de extradición firmado en agosto por el primer ministro de Francia, Édouard Philippe, Sandoval fue detenido en su domicilio de la ciudad de Nogent sur Marne, a las afueras de París, y luego encarcelado.