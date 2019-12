Conforman la mesa de Seguridad Vial en partido de Bahía Blanca

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

La Municipalidad de Bahía Blanca junto con distintos concejales e integrantes de distintas ONG y familiares de víctimas por accidentes de tránsito conformaron una mesa de Seguridad Vial dentro de dicho partido del sur bonaerense.



Al respecto el secretario de Movilidad Urbana y Espacios Públicos de la comuna, Tomás Marisco, señaló hoy que "buscamos que sea lo más plural posible con actores del Concejo Deliberante de la oposición, de distintas ONG y entes como Vialidad Nacional y la Agencia Municipal de Seguridad Vial, entre otros".



"El objetivo es trabajar en un flagelo que hoy no solamente existe en Bahía Blanca sino en otras ciudades grandes que tiene que ver con trabajar en la seguridad vial y en distintos proyectos para mejorarla y afianzarla", agregó a la prensa.



Marisco sostuvo, también, que "ni bien asumimos en esta nueva secretaría nos propusimos crear esta mesa porque entendemos que es una cuestión de Estado y vidas de por medio".



"Uno de los temas que tocamos en este trimestre es trabajar en varios proyectos, uno de los cuáles es el alcohol cero al volante por lo que tiene que ser sólido porque hay lugares en el país en donde no ha funcionado y las estadísticas no han mejorado", expresó.



El funcionario dijo que "otras provincias lo han adoptado, como el caso de Córdoba y otros municipios, y sí ha dado resultados".



"Creo que el secreto tiene que ver en la no cuestión recaudatoria entre 0 y 0,5 (gramos de alcohol en sangre) sino en una cuestión concientizadora, por lo que en base a eso vamos a trabajar con distintos concejales para no contradecir normas de la ley de Tránsito nacional, por lo que a lo que queremos llegar es que si uno toma alcohol no puede manejar", afirmó.



"Hoy, en los accidentes que tenemos lamentablemente los niveles de alcohol no es que van entre 0 y 0,5 sino justamente van encima de un gramo de alcohol en sangre, quizás deberemos recrudecer las penas en casos de esa cantidad", afirmó.