Conocé cómo serán las modalidades educativas desde el lunes 7 de junio

La segunda ola de coronavirus obligó a que San Juan hiciera una pausa en las clases presenciales pero desde este lunes 7 de junio se retomarán las actividades áulicas de forma voluntarias. Es decir, que serán los padres o responsables de los estudiantes quienes decidan si quieren que sus hijos asistan a las instituciones.

Ante esto, el Ministerio de Educación explicó cómo será la forma de trabajo que se desarrollarán en dos formatos. Uno de ellos es la presencialidad cuidada voluntaria bimodal y alternancia, mientras que la otra es la no presencialidad, donde los padres que lo consideren adecuado por su contexto puede optar por esta modalidad comunicándolo a la escuela por nota.

La presencialidad cuidada voluntaria bimodal y con alternancia consiste en asistir a las escuelas bajo protocolos preventivos sanitarios, con alternancia entre presencialidad y no presencialidad por agrupamientos de estudiantes en formato burbuja de hasta 15 alumnos.

Aquellos padres que opten por la no presencialidad deben a través de una nota elevada al director de la escuela, indicando nombre apellido y DNI del alumno y grado, especificar su decisión y colocar nombre, apellido y DNI del padre o tutor que firma la comunicación.

Estos alumnos podrán continuar su cursado a través de las plataformas online: Innovatec o Nuestras Aulas en Lìnea o guías en soporte papel.

Por su parte, los educadores seguirán con el desarrollo de las guías pedagógicas, como desde el 1 de marzo, con los diferentes grupos de acuerdo al cronograma de alternancia. Esa misma guía es la que se envía a los estudiantes online o impresa. Además cuentan con plataformas digitales.

Además, aclararon desde el ministerio que “el docente no deberá realizar doble trabajo” porque “el concepto bimodal no implica doble trabajo, es alternancia y no la duplicidad del trabajo. La jornada laboral de cada uno de los docentes será respetada en su totalidad; el docente no va a realizar tareas por fuera de sus horas laborales, conforme a la declaración jurada de cargos, horas cátedras y su régimen salarial. Los supervisores y directivos corroboraran lo acordado en materia de jornadas y horas laborales”.

Cabe destacar que cada viernes, de estas tres semanas, las autoridades y gremios analizarán el contexto por la excepcionalidad de la pandemia, para adecuar si es necesario alguna de estas medidas.