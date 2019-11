Conociendo Rusia presenta "Cabildo y Juramento" en Niceto Club

Conociendo Rusia, álter ego de Mateo Sujatovich, dará a conocer las canciones de su segundo álbum “Cabildo y Juramento”, en el que canta a través de nueve composiciones y en clave de pop y rock la historia de una esquina que formó parte de su vida, mañana y pasado en Niceto Club.



Hijo de Leo Sujatovich, reconocido multiinstrumentista y compositor que acompañó a Luis Alberto Spinetta, Nito Mestre y PorSuiGieco entre más y criado en una familia de músicos académicos, Mateo expresó en charla con Télam: “Uno empieza a hablar en ese idioma musical sin darse cuenta. A veces tiene virtudes y otras algunas mochilas que hay que aprender a quitarse”.



A diferencia del álbum debut homónimo de Conociendo Rusia, Mateo eligió que en “Cabildo y Juramento” participe su padre: “Necesité hacer mi propio camino sin intervenciones familiares y después reconfirmarme como músico y no por ser 'hijo de', pude involucrar en este segundo trabajo a mi viejo, que es una bomba de talento. Fue reconfortante”.



El músico deja saber que tiene “picos de inseguridad y de seguridad” pero que “en general y aunque los momentos de inseguridad duren menos, aparecen para que uno vuelva a barajar y dar las cartas y arranque de cero y cree nuevas cosas o que agarre la brújula y reafirme ciertas cosas".



- Télam: ¿Cómo aparece "Cabildo y Juramento"?



- Mateo Sujatovich: Fue un disco que estuve preparando desde principio de año con mucha ilusión. Disfruto mucho de los procesos de creación y me gusta pensarlo así porque se piensa en etapas. Si uno se reinventa en simples es medio ciclotímico, pero si se piensa en discos se pueden crear conceptos.



- T: ¿Cuál es el concepto que desliza el nuevo disco?



- MS: Es otra vez volver a encontrarme con mis lugares. Conociendo Rusia se va a Cabildo y Juramento, a mi historia y a mi vida, porque se trata de una esquina del barrio en el que me crié, por donde caminé miles de veces, me metí en galerías y me encontré con amigos... A través del disco pude contar una historia de esa esquina.



- T: ¿Cómo fue la búsqueda de las canciones y desde el sonido?



- MS: Los últimos días del año pasado estuve inquieto pensando qué hacer y qué componer y cómo iban a ir apareciendo las ideas, y tuve un poco de todo, algunas fui a buscarlas y otras aparecieron. Respecto del sonido es muy fresco y rockero y Nico Cotton se luce mucho en el disco porque además de producirlo, lo mezcló. El proceso de "Conociendo Rusia" me dio otra seguridad para plasmar ideas.



- T: ¿Cómo es ir a buscar una canción?



- MS: Es un poco como un proceso de meditación, uno se predispone a una nueva situación y empieza a liberar melodías, a liberar palabras, acordes y por ahí se unen cabos. Aparecen así en el trabajo de buscar algo nuevo, pero también aparecen las canciones de la nada, silbando una melodía, por ejemplo. El resultado entre unas y otras no se diferencia mucho porque todas tienen el mismo amor.