Consenso Federal Córdoba cerró campaña con candidatos a diputados nacionales

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

Los candidatos a diputados nacionales de Córdoba por Consenso Federal cerraron hoy la campaña electoral en la capital mediterránea y convocaron a los cordobeses a votar a la fórmula presidencial Roberto Lavagna-Juan Manuel Urtubey, como alternativa a una "polarización mentirosa".



El primer candidato de la lista, el socialista Roberto Birri, fue el principal orador del acto y en su discurso afirmó que "hay un 60% de argentinos que no quiere que vuelva el gobierno de marcada matriz corrupta", en alusión al kirchnerismo del Frente de Todos que lleva la fórmula presidencial de Alberto Fernández-Cristina Fernández de Kirchner.



Además, sostuvo que la fórmula presidencial Mauricio Macri-Miguel Ángel Pichetto, de Juntos por el Cambio, "no tiene ninguna oportunidad electoral" en función de los resultados de las primarias PASO del 11 de agosto que, dijo, dejó en evidencia de una "polarización mentirosa".



Birri, ex legislador provincial, criticó la "ausencia de diálogo y de consenso" en la política y en dirigentes de un país que viene de "ocho años sin crecimiento", en los que "lo único que creció fue la pobreza y el endeudamiento", y aseveró que la última gestión de Cristina Fernández y los cuatro años de Cambiemos fueron un "gran fracaso".



El acto de cierre se realizó en el centro de Córdoba, con la presencia de todos los candidatos y principales referentes locales de Consenso Federal.



Los tres primeros lugares de la lista para diputados nacionales son ocupados por Birri, Betiana Cabrera Fasolis y Pablo Villanueva.