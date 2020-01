Conservadores y ecologistas forman gobierno en Austria, tres meses después de las elecciones

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

La fuerza del conservador Sebastian Kurz, el Partido Popular (OVP) y los ecologistas de Los Verdes llegaron hoy a un acuerdo para formar una coalición de gobierno en Austria, tres meses después de las elecciones.



Según el acuerdo, la OPV se quedaría con los principales ministerios y lograría recuperar el poder tras un escándalo de corrupción que derrumbó su anterior gobierno y, especialmente, a sus ex socios de extrema derecha.



Las negociaciones entre las dos fuerzas duraron más de siete semanas y el resultado principal será que el joven líder y ex jefe de gobierno conservador, Kurz, volverá a ser canciller del país y su fuerza volverá a controlar los ministerios más importantes del Poder Ejecutivo, que esta vez tendrá dos ejes centrales: el combate contra la inmigración ilegal y el cambio climático.



"Me alegra informarles que hemos logrado un acuerdo", anunció ante los medios el jefe del OVP, Kurz, según la agencia de noticias EFE.



El lider conservador aseguró que la coalición logró "conciliar lo mejor de los dos mundos" y prometió que "es posible bajar la carga impositiva y al mismo tiempo hacer ecológico el sistema fiscal".



"Es posible proteger el clima y las fronteras", resumió en un mensaje a la prensa junto a su nuevo socio, el líder de Los Verdes, Werner Kogler.



Mañana jueves le informarán al presidente del país y ex líder verde, Alexander van der Bellen, sobre el acuerdo para formar gobierno, pero la agencia de noticias local APA adelantó hoy algunos detalles de la futura coalición.



Los conservadores se quedarían con 11 ministerios, entre ellos Interior, Relaciones Exteriores, Finanzas, Defensa y Asuntos Europeos; mientras que los Verdes tendrán la vicecancillería, a cargo de Kogler, y un superministerio de Medio Ambiente e Infraestructuras, que abarcará energía, tecnología e innovación, con una agenda orientada a la lucha contra el cambio climático.



"Austria debe ser un precursor en Europa en el tema de la protección del clima", aseguró Kogler ante la prensa.



Los Verdes también controlarán Justicia, Cultura y Asuntos Sociales y Salud.



La agencia APA adelantó que será el primer gobierno de Austria con más ministras que ministros.



Aunque será la primera vez que los ecologistas sean parte del gobierno nacional, Los Verdes forman parte actualmente de las coaliciones oficialistas de cuatro de los nueve estados federados de Austria, entre ellos Viena. En tres de ellos forman equipo con el OVP.



Esta coalición nacional también marca un giro sustancial para Kurz, quien hace apenas medio año, antes de que estallara un escándalo de corrupción que tumbó a su Poder Ejecutivo, gobernaba con un partido xenófobo, nacionalista y muy crítico de la Unión Europea.