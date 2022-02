Conti hizo su descargo por el jury y afirmó que es víctima de una jugada política

La denuncia presentada por Marcelo Arancibia contra Enrique Conti, sumó un nuevo capítulo. Luego que el ex candidato a diputado nacional por Consenso Ischigualasto efectivizara la presentación ante el Jurado de Enjuiciamiento por considerar que el vocal del Tribunal de Cuentas cometió un ilícito como es participar de un acto político partidario, el ex funcionario bloquista realizó su descargo y afirmó que fue parte de una jugada política.

La respuesta del apuntado en jury se hizo en manos del abogado Franco Marchese y puntualmente se expuso que “la denuncia tiene un tinte claramente político” y que Arancibia buscaba una ganancia política eleccionaria. El fundamento es que la figura de Consenso Ischigualasto realizó la presentación en la Cámara de Diputados con el pedido de tratamiento urgente y antes de las elecciones, expresa en el escrito del vocal del Tribunal de Cuentas.

Otro argumento de la presentación de Conti es que desde que se concretó la denuncia, el tribunal del Jurado de Enjuiciamiento cambió y que deberían juzgarlo la conformación anterior que se mantuvo hasta finales del 2021. Marcando que buscan plantear el descargo en términos técnicos jurídicos con la intención que el ex intendente de Capital.

Arancibia, integrante de Consenso Ischigualasto y candidato a diputado nacional en aquel entonces, se presentó en la Cámara de Diputados de la provincia con una denuncia bajo el brazo apuntando a Enrique Conti, y su presunta participación en actividades de índole político. Esta actitud, denunciada por Arancibia en época de campaña, señalaba que Conti no debía participar de actos políticos debido a su cargo como vocal en el Tribunal de Cuentas.

Tras la presentación del descargo, ahora todo queda en manos del Jurado de Enjuiciamiento, quienes deben reunirse, analizar las presentaciones de las partes y decidir si se da comienzo al trámite formal del jury, o si, por el contrario, se rechaza la denuncia de Marcelo Arancibia.

Ahora, el presidente del Jurado, el cortista Guillermo De Sanctis, debe convocar al resto de los miembros para decidir si admiten o no la denuncia del ex candidato a diputado nacional, Marcelo Arancibia. Es un paso clave, ya que, si la aceptan, envían la causa al fiscal General para que defina si acusa o no al vocal del Tribunal.