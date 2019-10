Contín y Pellegrini anticiparon el clásico platense del sábado próximo

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

El delantero Nicolás Contín, de Gimnasia y Esgrima, y el volante Matías Pellegrini, de Estudiantes, hablaron en la previa del clásico platense que se disputará el sábado, desde las 15.30, en el Bosque, y anticiparon que no piensan en un empate y buscarán un triunfo para sus equipos.



Ambos futbolistas participaron de la tradicional conferencia de prensa que organiza la Superliga en la previa de los clásicos y se mostraron aliviados tras haber conseguido dos buenas victorias el martes último.



Contín, el atacante que rescató Diego Maradona y que viene de convertir 2 goles en los últimos partidos, señaló que "compartir el día a día con Diego es muy lindo, nos enseña y nos motiva mucho, por suerte le pude responder a su confianza. Me siento muy bien y con muchas ganas de jugar mi primer clásico".



Pellegrini, por su parte, puntualizó que "enfrentar a Maradona es especial, porque es un ídolo de este deporte pero nosotros debemos pensar en Estudiantes y cómo ganarle a Gimnasia, y para eso desde hoy trabajamos en ese partido".



"Nos vino bien ganar los últimos dos partidos, nos dio confianza y ahora estamos más tranquilos, tenemos muchas cosas para mejorar. En lo personal el gol fue un desahogo después de tantos partidos que no pude jugar. Ahora quiero disfrutar los pocos partidos que me quedan", puntualizó el joven jugador albirrojo.



Por último, Contín dijo que están "con muchas ganas de jugar este partido y ganarlo. Somos locales y la gente siempre juega a nuestro favor. Ojalá les podamos dar una alegría. En lo personal estoy en un buen momento y espero seguir así".



Ambos planteles quedarán concentrados mañana en sus predios a la espera del clásico 161 de la era profesional en primera división.