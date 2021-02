Controles, un 0-800 y hasta ayuda municipal: las medidas para que cumplan el acuerdo de carnes

Un grupo de cadenas de supermercados y un frigorífico se comprometieron con el Gobierno Nacional a vender cortes de carne a buen precio, pero desde el arranque del llamado “acuerdo de la carne”, no dejan de aparecer denuncias en las redes sociales porque el producto es malo o hay faltantes. En San Juan para que se cumpla esto Defensa al Consumidor puso todos sus inspectores a disposición y también se sumó personal de las municipalidades.

Pero al parecer, todo esto no alcanza, porque siguen apareciendo denuncias. Este jueves hubo críticas a los comercios por parte de Amas de Casa, institución que dijo que encontraron nuevamente cortes con más grasa que carne y faltantes. Poco después, Defensa al Consumidor aseguró a DIARIO HUARPE que ahora convocarán a los integrantes de la institución para que los ayuden a controlar y avisen oficialmente cuando esto suceda.

Daniel Pérez, de la oficina que depende de Industria y Comercio, explicó que están saliendo los días en los que debería haber carnes, que son miércoles, sábado y domingo a revisar las góndolas. Dos veces se han encontrado en supermercados Vea y Carrefour bandejas con producto de mala calidad.

“Cuando vemos eso exigimos que cambien inmediatamente la carne, porque ellos son los que hacen los cortes entonces son los responsables de poner eso a la venta”, explicó. Además dijo que tuvo encuentros con empresarios a los que les exigió “que pongan lo que se llevarían a su casa” a la venta.

Es que los empresarios han acordado vender carnes a mejor precio pero con la misma calidad y además tienen beneficios a cambio de hacerlo. El funcionario dijo que no hay razones para que saquen a las góndolas productos de menor calidad.

Pérez aclaró que, de todas maneras, los cortes de mala calidad no han sido un problema tan habitual a la hora de hacer recorrida. Hasta el momento no sólo detectaron y denunciaron dos supermercados con este problema, pero no negó que pueda haber más casos y por eso pidió que todos los que vean algo así lo denuncien llamando al 0-800 333 3366. “Si tienen una foto, mejor”, explicó.

Góndolas vacías, otro motivo para denunciar

En las recorridas, explico Daniel Pérez, fueron más los casos de góndolas desabastecidas que de cortes de mala calidad. “Nos pasa que llegamos y hay pocos productos, sobre todo sábados y domingo, pero cada vez que le preguntamos a los responsables dicen que está lenta la reposición y recién ahí aparece la carne”, explicó el funcionario.

Esta supuesta demora logística debería solucionarse si el cliente exige los cortes que faltan. En caso de que esto no se produzca, dijo Pérez, se puede tomar una foto y realizar la denuncia inmediatamente. Incluso esto podría provocar que los inspectores se dirijan al lugar a hacer el acta en el mismo momento.