Convocan a audiencias públicas por el desarrollo de yacimientos en Vaca Muerta

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

Dos audiencias públicas se realizarán mañana en Añelo, convocadas por la subsecretaría de Ambiente de Neuquén, para debatir el impacto ambiental del desarrollo de dos áreas de yacimientos de hidrocarburos no convencionales en la formación geológica Vaca Muerta, informó el gobierno de la provincia.



La primera audiencia se realizará a las 10 para analizar el Estudio de Impacto Ambiental Desarrollo integral Área de Concesión Bandurria Sur y la restante será a las 12 por el Área La Amarga Chica.



Las audiencias son públicas, no vinculantes y en su transcurso expondrán acerca de los estudios de impacto ambiental representantes de la empresa YPF SA que desarrollará ambas áreas.



La subsecretaría de Medio Ambiente informó que las ponencias y observaciones de los participantes de la audiencia no serán sometidas a votación, sin perjuicio de lo cual, de lo actuado se labrará un acta que se agregará al expediente referido para su consideración por la autoridad de aplicación en el procedimiento de evaluación ambiental en los términos y alcances del artículo 31 de la Ley 1875.



Añelo, ubicada en el centro de la formación Vaca Muerta, celebra hoy su 104 aniversario con una serie de actividades que encabeza el gobernador de Neuquén, Omar Gutiérrez.



En ese marco, el gobernador neuquino firmará un acta acuerdo por el cual el Instituto de Educación Técnico Profesional de la localidad recibirá aportes orientados a la formación de profesional para Vaca Muerta.