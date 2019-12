Copa America: Alberto Fernández recibió al titular de la Conmebol, Alejandro Domínguez

El presidente Alberto Fernández recibió en la Casa Rosada al titular de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol), Alejandro Domínguez, para interiorizarse sobre la organización de la próxima Copa América 2020 que se disputará en Argentina y Colombia y reafirmar un compromiso para "erradicar la violencia" en el fútbol.



Del encuentro con el dirigente deportivo también participaron el ministro de Turismo y Deportes, Matías Lammens; el titular de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio Tapia; el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, y el dirigente y ex mandatario de la máxima entidad del fútbol nacional, Luis Segura.



Domínguez y Tapia le informaron a Fernández sobre el nuevo formato de la competencia, cuyo partido inaugural se realizará en el país, y los ingresos que le generará a la Argentina a través del turismo y las actividades relacionadas a tal espectáculo.



"En mi calidad de ministro y lo mismo hizo el Presidente de la Nación, les agradecimos (al titular de la Conmebol) por haber elegido a la Argentina como sede. Estamos muy contentos de recibir un evento de la importancia de la Copa América, uno de los más importantes del fútbol mundial, y estamos comprometidos en ponernos a trabajar", sostuvo Lammens, en diálogo con periodistas acreditados, a la salida del encuentro.



Según precisó, se pondrá en marcha un Comité Organizador que involucrará a distintas áreas gubernamentales, como la cartera de Deportes, la del Ministerio del Interior y la de Seguridad.



Por su parte, Tapia destacó que el Presidente y el ministro se comprometieron a destrabar "gestiones administrativas que el gobierno anterior nunca había hecho y que Colombia ya había hecho y que hoy fueron garantizadas" como "declararla de interés público y acompañar el decreto 12/12/ 2003 y que estaba en suspenso y que se van a llevar adelante".



Por su parte, el titular de la Conmebol sostuvo que la edición de la Copa Argentina "es una gran oportunidad para poner en la vidriera del mundo" el nombre de la Argentina, Colombia y Sudamérica" y manifestó que la apuesta es incrementar la concurrencia a los estadios respecto de la edición en 2019 en Brasil, donde asistieron "un millón de personas en cinco sedes".



"Creemos que el hecho de que ahora estemos dividiendo en dos países la Copa que se va a jugar en Colombia en simultáneo con la Argentina, con nueve sedes, debería invitar a más cantidad de gente a participar a ver el mejor fútbol del mundo que es el sudamericano", sostuvo, para luego agregar que "de mínima" esperan replicar que al menos 181 países transmitan el certamen en vivo y en directo.



Agregó que "es un buen paso para organizar un Mundial. Es muy importante mostrar que la región cambió y que el fútbol como organización también tiene otros objetivos y estamos en condiciones de asumir responsabilidades mayores".



Ante una consulta de Télam, sostuvo que durante la reunión se conversó sobre los episodios de violencia que salpicaron el partido de vuelta de la Copa Libertadores entre River Plate y Boca Juniors en el Estadio Monumental y que finalmente debió disputarse en Madrid hace un año.



"Es otro de los temas que conversamos. Queremos seguir con firmeza que venimos trabajando desde la Conmebol para trabajar con los gobiernos para erradicar la violencia. Sabemos que la violencia no es fútbol y que le hace mucho daño. No es del fútbol; es de la sociedad, pero tenemos que trabajar en conjunto para erradicarla", sostuvo.