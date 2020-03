Coronavirus: los 35 proyectos que compiten por descubrir una vacuna

Grandes corporaciones, pequeños laboratorios, universidades y organismos públicos todos lanzados a la carrera para descubrir una vacuna que pueda frenar el avance de la epidemia de coronavirus que ya afecta a 101.781 personas de 98 países, aparte de China donde se originó el virus.

En Estados Unidos (donde ya hay 260 casos confirmados y 14 muertes), por ejemplo, el presidente Donald Trump promulgó hoy una ley de gastos de emergencia por u$s 8300 millones, con el objetivo de contener la epidemia. Unos u$s 3000 millones serán destinados al desarrollo de vacunas, test kits y tratamiento.

Todo comenzó el 10 de enero, cuando los científicos chinos publicaron en Internet el genoma del virus que había surgido semanas antes en un mercado de la ciudad de Wuhan. "Con la secuencia genética, empezó la carrera", le dijo Anthony Fauci, jefe del Instituto Nacional de Alergia y Enfermedades Infecciosas de los Estados Unidos al Financial Times.

Y con una diferencia de sólo 42 días desde que se identificó el nuevo Covid-19, Moderna –un grupo de biotecnología con base en las afueras de Boston– ya había creado una vacuna para probar en seres humanos. La consiguió en tiempo récord y por lo menos 100 empleados estuvieron involucrados en el proyecto.

Según la Organización Mundial de la Salud, actualmente hay 35 candidatos para desarrollar una vacuna contra el Covid-19, incluidos grandes laboratorios como Sanofi y GSK, las universidades de Queensland u Oxford y el Institute Pasteur.

La Coalición para las Innovaciones en Preparación para Epidemias (CEPI por sus siglas en inglés), una alianza pública privada con sede en Noruega, ya está financiando cuatro proyectos de vacunas, incluyendo el de Moderna. Según le dijo el director de CEPI, Richard Hatchett, al Financial Times la coalición ya recibió alrededor de 48 aplicaciones desde febrero

CEPI ya destinó u$s 100 millones para financiar el desarrollo de una vacuna que pueda estar lista para pruebas clínicas en 16 semanas. No obstante, desarrollar una vacuna que pueda estar al alcance del público general es un proceso que implica una gran inversión de tiempo y dinero: recientemente la organización estimó que necesitará al menos u$s 2000 millones para poder solventar un plan de 5 etapas que tardará entre 12 y 18 meses, antes de obtener un producto que pueda ser entregado a las autoridades sanitarias para su aprobación. El objetivo es lograr al menos 3 posibles vacunas.