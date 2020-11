Coronavirus: San Juan parece haber pasado lo peor, pero cada vez menos gente se testea

Al mirar el gráfico del Ministerio de Salud, los sanjuaninos pueden ilusionarse con que la situación de los contagios por coronavirus iría mejorando. Es que esta semana que termina, la número 48 desde el inicio de la pandemia, es la que menos casos registró al desde los primeros de octubre.

Esto, sumado al empujón de positivismo de la vacuna, plantea un escenario que mejora desde hace tres semanas. Pero del otro lado, un dato preocupa: cada vez son menos los sanjuaninos que se presentan de forma voluntaria a realizarse un hisopado.

En la provincia el pico de consultas de personas que querían realizarse un hisopado coincidió con la primera alza de casos detectados. Cuando declararon la circulación viral en la provincia, el pasado 19 de octubre, los centros de testeo voluntarios se llenaron de personas que querían realizarse un hisopado. Esto ocurrió en la semana epidemiológica número 43. Dos semanas después, en la número 45, ocurrió el pico de casos detectados.

Pero luego de esta alza en la cantidad de personas que pedían realizarse un hisopado o sospechaban que podían haber tenido un contacto con alguien contagiado, el número de testeos fue bajando. Durante las últimas semanas de octubre y la primera de noviembre los laboratorios provinciales hicieron su mayor esfuerzo y el número de hisopados procesados por día superaba los 1.000. Además, fue cuando se detectó una demora en la entrega de los resultados mayor. Esta situación, según dijo Mónica Jofré en la conferencia de este viernes, está ahora solucionada.

A menos de un mes, mientras la provincia cursa su semana epidemiológica número 48, la cantidad de testeos diarios es de mucho menos que la mitad. Este jueves 26, el ministerio informó el resultado de 290 test, de los cuáles 172 eran positivos.

La jefa de Epidemiología de San Juan explicó esto diciendo que la cantidad de personas que consultan en el 107 ha bajado y los que lo hacen responden a los protocolos de aislamiento y que en los centros de testeos el número es cada vez menor.

Cómo saldrá San Juan a buscar los casos

Si bien los números son una buena noticia, para que poder hablar de un amesetamiento es necesario que el porcentaje de positividad también sea bajo. Durante la conferencia interactiva de este viernes, a la jefa de Epidemiología, Mónica Jofré, también le preguntaron si la provincia saldrá a buscar posibles positivos sin detectar.

La profesional negó que vayan a hacer testeos en lugares públicos pero sí aclaró que están implementando un protocolo de contención de contactos estrechos y positivos.

Se trata de una metodología que charlaron con el Ministerio de Salud de la Nación, donde el objetivo es contener mejor a los contactos estrechos. “Vamos a controlar por teléfono y también de forma presencial a los que cumplen con esta definición”, adelantó Jofré.

Esto tiene como objetivo evitar que aquellas personas que ya estuvieron en contacto con un positivo rompan el aislamiento. “Es más difícil a veces que lo hagan porque no entienden por qué ellos tienen que esperar 14 días para ver si tienen síntomas y los positivos tienen sólo 10 días. Pero en el segundo caso sabemos que después de ese tiempo si no han tenido síntomas ya no contagian. En cambio los contactos estrechos tenemos que monitorear 14 días porque ese es el tiempo que puede demorar el virus en generar síntomas”, aseguró.

Todos los números de la provincia

Como cada viernes, el Ministerio de Salud comunicó también cuáles son las estadísticas actuales de rango etario y género de los positivos y fallecidos por coronavirus. En San Juan la mayorías de los contagiados sigue estando entre las edades más jóvenes, ya que los rangos que van de los 20 a 44 años concentran el 58,8% de los positivos.

Pero, lamentablemente, las víctimas al igual que en el mundo han sido las de mayor edad. El 31% de los fallecidos tiene más de 80 años, pero menos del 2% de los contagiados tienen esta edad. Esto significa que en total se enfermaron 211 octogenarios y de ellos murieron 69.

Además, la mayoría de los casos positivos corresponden a hombres, con un 52% del total. Esta estadística es muy similar a la que se da en el mundo, donde siempre los hombres han sido la mayoría de los contagiados, aunque por pocos puntos porcentuales.

La mayoría de los casos, al contrario de lo que sucedía en agosto y septiembre cuando estaban concentrados en Caucete, lo tienen ahora los departamentos del Gran San Juan. Rawson lidera la mayoría con más de 2300 positivos en su territorio, lo sigue Capital con 1962, Rivadavia con 1490, Chimbas con 1287 y Santa Lucía con 742.

Mirá todos los gráficos: