El Gobierno nacional de Javier Milei continúa a paso firme con su política de ajuste de personal en el Correo Argentino, lo que resultó en cientos de despidos en todo el país a fines de abril. Estos despidos forman parte de las medidas de reestructuración y reorganización interna que el Poder Ejecutivo está implementando en las empresas estatales para reducir el gasto público. En ese contexto, San Juan no fue la excepción, y a los cinco trabajadores que fueron cesanteados a través de un telegrama, ahora se confirmaron alrededor de 40 bajas más por retiro voluntario.

Así lo confirmó a DIARIO HUARPE, Mauricio Carrizo, delegado de Foecyt, quien mencionó que algunos empleados han tomado la decisión de jubilarse o retirarse voluntariamente en todas las sucursales del país. En San Juan, se estima que alrededor de 35 a 40 personas han tomado la decisión de irse, una opción que se encuentra vigente hasta este próximo viernes. Entre los empleados que tomaron la opción del retiro voluntario, algunos tienen una base de entre ocho años a 46 años de antigüedad.

Publicidad

“Directamente, tomaron la decisión ante la alerta de un posible despido. Y están con ese miedo porque lamentablemente son sueldos malos los que tenemos, no hay aumento. Si te aumentan tenés un 8% con base en lo poco que cobramos”, aseguró Carrizo.

Al mismo tiempo, el gremialista se quejó porque desde la entidad estatal no han llamado a paritarias en el último mes. “Este mes no hemos visto nada. No llamaron a paritaria, la empresa sola empieza a ponerte un piso de aumento que es nada a comparación de la inflación”, agregó.

El delegado de Foecyt dijo que muchos empleados tomaron la opción del retiro voluntario por el temor a ser despedidos. Imagen DIARIO HUARPE.

Cabe destacar que el pasado 28 de abril en el Correo Argentino, se han producido despidos recientes que han generado preocupación entre los empleados. Según el representante de Foecyt, después de regresar de un Congreso Nacional, se enteró de que se habían enviado muchos telegramas de despido a nivel nacional, y en San Juan, específicamente, cinco trabajadores fueron desvinculados.

“En San Juan tuvimos la mala suerte de que cinco compañeros quedaron desvinculados. La estrategia de la empresa aparentemente es, por no decirlo de mala manera, un vaciamiento, porque éramos a nivel nacional 17.000 empleados, aproximadamente, con una estrategia de 'limpiar' 4.000 hasta ahora. Veremos más adelante si son más a nivel nacional”, exclamó.

Por último, hay que recordar que el Correo Argentino es el sexto organismo de la administración pública nacional con la mayor cantidad de personal. Durante la gestión de Milei, se redujo la plantilla en 81 empleados entre diciembre y enero, pero en los meses siguientes continuaron los recortes de personal de manera gradual.