Covid: cómo tramitar el certificado de alta y el de contacto estrecho en San Juan

En medio de la tercera ola de contagios, San Juan sigue sumando casos a la nómina local. Desde el Ministerio de Salud Pública comunicaron cómo se debe tramitar el certificado de alta del Covid-19 y también el de contacto estrecho, en caso de que alguien cercano al positivo lo llegue a requerir.

Si bien los protocolos fueron mutando desde el comienzo de la pandemia a esta parte, el organismo provincial dispuso que el alta del aislamiento a causa de la enfermedad deba gestionarse por medio de WhatsApp al 2646601111.

En cuanto a la consulta del estado de los resultados obtenidos por los testeos como así también de los aislamientos o el alta misma se puede consultar en www.resultados.sanjuan.gob.ar.

Qué hacer en supuesto de ser contacto estrecho

Actualmente, los contactos estrechos sin síntomas tienen por obligación volver a sus puestos de trabajo, es decir, que no requieren cumplir con un aislamiento estricto como ocurría en meses anteriores. Sin embargo, hay muchos que presentan alguna sintomatología y necesitan justificarlo. Para eso el ministerio elaboró la constancia por contacto estrecho.

La persona con resultado covid positivo es quien debe declarar a sus contactos estrechos. En este caso comunicaron que no se emitirá certificación a los que no estén formalmente expresados por el particular en la nómina.

El paciente tendrá que declararlos en el centro de testeo al cual recurrió para hisoparse. Allí, en el supuesto de dar positivo, deberá brindar los nombres de los contactos estrechos. Salud Pública aclaró que tiene una sola oportunidad para mencionarlos a través del WhatsApp 2646601111.