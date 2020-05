COVID y su llamado a la República y a la Responsabilidad.

Este lunes hubo una nueva apertura de la cuarentena o aislamiento social, que nos obliga a estar en casa, teniendo en cuenta que el principal enemigo de la proliferación de bichito chino es el distanciamiento social.

Ingresar a esta fase significa que alrededor del 75% de los ciudadanos ya pueden circular; pero además implica una apertura de la actividad económica que ayudará a recorrer con menos problemas los meses que se vienen.

Para determinar el pase de una fase a otra, o la apertura de distintas actividades; el gobierno debe tener en cuenta algunas variables interesantes: Cadena de valor, rapidez de acción en los actores para presentar protocolos, margen de peligrosidad de contagio, y otra muy importante que es el comportamiento social: Ahí una gran deuda.

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la Secretaría de Seguridad.

Si observamos estos datos, es alarmante el ascenso en el día décimo de la cuarentena y luego la línea exponencial de crecimiento no cambia su rumbo.

Allí se advierte un fracaso interesante en la disuasión si lo miramos como acción de gobierno, y un peligroso atrevimiento e irresponsabilidad social, si lo observamos bajo la lente del comportamiento comunitario.

Lo cierto es, que bajo una u otra mirada, lo que podemos llamar como “motivación positiva” no ha funcionado, por lo que debió imperar hace algunos días la negativa, es decir, plantearle al ciudadano “no hagas esto, porque te pasará esto”.

Aquí vemos como la atención no está puesta como se debiera, que no hay colaboración democrática, parece que sólo hay un “es responsabilidad del Poder Ejecutivo”, pero a la hora de las críticas aparecen los unos y los otros, los estes y los occidentales.

Hubo manifestación de comerciantes, gritos de peluqueros, portazos de industriales, etc. etc., y así se fue actuando, como lo es la lógica en una situación de crisis.

La gestión de crisis es una cuestión de estudio profesional que impone la actuación de todos los jugadores del equipo para que en el conjunto se minimicen los errores y se eficienticen las acciones positivas; esto porque el desgaste diario es muy importante.

Dicho esto, en este juego de gobierno republicano, los otros jugadores son los Legisladores y la Justicia.

Del Poder Judicial podemos decir que se ha avanzado en la digitalización de los procesos, teniendo en cuenta en el estado catastrófico que nos encontrábamos. Mientras el mundo avanza hacia el juez robot, la anterior Corte de Justicia, quizás la más nefasta en la historia contemporánea de la Justicia local, decía que en el edificio 9 de Julio no se podía trabajar porque no iba a aguantar el peso de los papeles. En contramano total. Así estamos!

De todas maneras, esta Corte debe poner quinta y avanzar más rápido. Muchas luces, resultados: ahí nomás.

Del legislativo, ese cuerpo político por excelencia, la verdad nada. Un par de proyectos demagógicos, como no cobrar el pasaje a los enfermeros o vinculados a la salud; provocando mayor perjuicio a un sector empresario que se la ve complicada, como el del transporte. Bajó su volumen de venta y eso no permite cubrir los costos, porque los subsidios son por boleto vendido.

De un bloque unitario pero que tiene dos parientes bien cercanos en los máximos cargos, sólo preocupada porque lleguen folletitos a todos para enseñar como es el Covid 19. Un proyecto que cuesta muy caro por la cantidad de sueldos que pagamos ahí y a la misma caja familiar.

En conclusión, la gestión de crisis del COVID 19, no es una cuestión de Estado. Después no se quejen, y no se suban a la tribuna de la crítica, porque no tendrán entidad para hacerlo.

Hoy requiere de diputados con capacidad intelectual y percepción social. La carita bonita y el territorio deben ceder espacios; la sociedad reclama otra cosa.

De los que saben y trabajan hay algunos en la actual legislatura, vamos. A trabajar ¡

VAMOS A LOS NÚMEROS

Otra variable que el gobierno debe tener en cuenta es como se va sucediendo el comportamiento económico y en esto hay varias realidades:

Por un lado, los empresarios que siguen facturando.

Los Trabajadores -la mayoría empleados públicos- que siguen cobrando íntegro su sueldo.

Por otro lado, los empresarios pequeños, medianos y grandes que no facturan nada.

Los Trabajadores que cobraron el sueldo de marzo disminuido, y el de abril, aún en esta fecha, con varias incertidumbres.

De las ayudas del Estado Nacional, el salario complementario hasta este momento eran muchísimas las empresas que no lo recibían y que sus trabajadores no habían recibido el aporte en sus cuentas, y con relación a las Contribuciones de Seguridad Social, en realidad no sobre todo, sino sobre la parte que le corresponde al SIPA, una jugada no menor si se habla de números. En definitiva, la realidad sobre la ayuda: Flojita.

También los empresarios públicos departamentales unidos en Municipios S.R.L., salieron rápidamente a pedir “No podemos pagar los sueldos”, y aquí la tan bonita y aclamada ley de coparticipación municipal les jugó una mala pasada.

De previsión cero, y esto porque tienen todo el presupuesto metido en sueldos, bequitas, y contratos y no previsión de resguardo para la crisis.

Fuente: Elaboración propia en base a datos del Ministerio de Hacienda. Gob. San Juan

Como se puede observar hay una caída, pero cuando vean el cuadro próximo de comparativo entre este año y el año 2019, es una curva que mantiene una lógica todos los años. Es decir, nada que no se espere si estudiaron los comportamientos de los números.

Fuente: Elaboración propia en base a datos del Ministerio de Hacienda. Gob. San Juan

Como conclusión, la realidad es que la búsqueda del equilibro del péndulo en cuyo extremo está la cuestión sanitaria y en otro la actividad económica, encuentra en el camino muchos inconvenientes para la toma de decisión.

Lo cierto es que muchos deberán refrescarse un poco y ponerse a la altura de las circunstancias, hay cientos de sanjuaninos que perdieron su fuente de trabajo, que cerraron definitivamente su negocio, miles de trabajadores que están en incertidumbre, y un cúmulo más de cuestiones negativas que requieren de un rediseño mental y de capacidad de la política, si de esa que toma decisiones o al menos las propone.

Podemos criticar muchas cosas, y en otras no estar de acuerdo, e inclusive que aparezcan algunos fanáticos sin razón; pero la verdad es que, en la cuestión sanitaria la Argentina y San Juan en particular ha tenido un resultado exitoso hasta aquí.

Disiento de la comparativas que hace el presidente, porque tergiversa las estadísticas, pero la realidad es que lo veo ampliando liderazgo que hoy hace falta; y además el congreso se lo permite, mientras hay muertos, Senadores y diputados nacionales jugando con la videoconferencia y los programitas digitales que les permita trabajar en la sesión.

Aquí un alto en un proyecto muy interesante de Basualdo, acciones de Walberto y presencia de Orrego, que son hechos positivos.

Esta es la realidad, y allí a Alberto y Sergio, los veo en la misma soledad; aunque con la firmeza de las decisiones, pero recuerden que esto en lo personal desgasta.

Republicanos, esta parte de la historia no los convoca; y no por autoritarismo sino por carencia de acción, incapacidad o desinterés social.

Al que no le quepa el saco, que se quede tranquilo y siga trabajando: la Sociedad se lo agradecerá.

Hasta la próxima.