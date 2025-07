Crece la interna en Boca Juniors: separaron a tres referentes del plantel

La jornada del miércoles en Boca Juniors comenzó con una decisión tajante por parte del entrenador Miguel Ángel Russo, quien resolvió marginar del plantel principal a los defensores Marcos Rojo, Cristian Lema y Marcelo Saracchi. Los tres jugadores fueron enviados a entrenar de manera diferenciada, en un movimiento que expone las crecientes tensiones internas en el club, marcado por una racha negativa de resultados y un clima cada vez más enrarecido en el vestuario.

Según reportes de ESPN, la exclusión de Rojo se precipitó luego de un cruce verbal con el cuerpo técnico ocurrido el martes por la tarde en el predio de Ezeiza. El experimentado zaguero se habría retirado del entrenamiento antes de que comenzara, molesto por haber sido apartado de una charla en la que solo participaron los jugadores convocados al partido ante Huracán. Al día siguiente, ya no se le permitió compartir vestuario ni ejercicios con el resto del grupo.

Tensión en Boca Juniors

La situación de Rojo en Boca Juniors, se suma a la de Cristian Lema, a quien Russo ya había sugerido buscar otro destino incluso antes del Mundial de Clubes, y a Marcelo Saracchi, que estuvo cerca de ser transferido a Independiente pero cuya operación no prosperó. Desde ahora, los tres entrenarán de forma individual con un preparador físico, mientras su futuro en el club se mantiene en suspenso. Fuentes cercanas al plantel aseguran que estas decisiones responden a una depuración en curso que busca reconfigurar el equipo de cara al próximo mercado.

En el caso de Rojo, el distanciamiento con Russo se arrastra desde el Mundial de Clubes, donde no sumó minutos y perdió terreno frente a otros defensores como Ayrton Costa. El ex capitán del equipo, que no juega oficialmente desde mayo, todavía tiene contrato hasta diciembre de 2025. Estudiantes de La Plata mostró interés en repatriarlo, pero las negociaciones no avanzaron y Boca exige una oferta formal para dejarlo ir.

La crisis institucional del club trasciende lo futbolístico. A los malos resultados recientes, incluyendo la eliminación temprana en Copa Argentina y el flojo arranque en el Torneo Clausura, se suma la incertidumbre respecto al Consejo de Fútbol. En este contexto, la decisión de Russo de separar a tres futbolistas refuerza la sensación de un ciclo en declive y podría anticipar más movimientos en el corto plazo, tanto en el plantel como en la dirigencia.