La ministra de Gobierno de San Juan y representante del Poder Ejecutivo en el Consejo de la Magistratura, Laura Palma, dijo en el Café de la Política que “sería bueno incorporar un examen de idoneidad”. Además, contó el perfil que busca en el nuevo fiscal general y el mandato que le baja el gobernador Marcelo Orrego.

Palma compartió su perspectiva sobre el rigor con el que asume su rol en el Consejo: "Mi función en el Consejo de la Magistratura te puedo decir que los que se han postulado a diferentes cargos, del año pasado y este, lo tomé con mucha responsabilidad preguntándole mucho y finito, incluso algunos integrantes me dijeron que no habían sido tan incisivos sobre la capacidad de los que postulan".

Publicidad

En el centro de la discusión actual se encuentra el crucial concurso para designar al próximo fiscal general de San Juan. Sobre este cargo, Palma fue enfática: "Esperamos que el que lo ocupe tenga la idoneidad y la capacidad para llevar adelante la función no solo en lo profesional, y conocimiento técnico, sino también el liderazgo porque tiene mucha gente a cargo". La ministra destacó que para ella "no es un requisito excluyente que sea del Poder Judicial, lo que importa es que sea capaz e insisto en que debe tener gran capacidad de liderazgo", lo que abre la puerta a profesionales de diversas trayectorias que puedan aportar una visión fresca y efectiva.

Como se contó en DIARIO HUARPE, se lanzó el concurso para ocupar la vacante al cargo de Fiscal General ante la Corte de JUsticia que se dio tras la muerte de Eduardo Quattropani. En este contexto es que Palma indicó que "teniendo en cuenta el calendario que se lanzó de parte del Consejo de la Magistratura imagino que en septiembre iniciaremos con las entrevistas, y dependiendo de la cantidad de postulantes es cuándo terminaremos enviando la terna a la Cámara de Diputados".

Publicidad

Finalmente, la ministra ratificó la amplitud del proceso y la autonomía con la que opera: "Todos tienen derecho a anotarse, cualquier profesional, y cuando sea la entrevista tengo el compromiso de preguntar todo lo que se requiera. El gobernador no me dice a quién tengo que proponer, solo me pide que lo ejerza con responsabilidad".

La polémica por la avenida

La ministra Laura Palma, pocitana ella, no dudó en abrir la polémica sobre el nombre de la avenida Joaquín Uñac o calle Mendoza. La funcionaria dijo que “todos los pocitanos siempre dijimos calle Mendoza”.

Publicidad

Además, la ministra dijo que “hay que preguntarle a los pocitanos cómo le dicen, te aseguro que todos la nombran como calle Mendoza”. Con esta afirmación le dio lugar a la discusión de cómo debería llamarse una de las arterias principales de Pocito, que desde hace tiempo se le cambió el nombre como al fallecido exintendente Joaquín Uñac, padre de Sergio y Rubén.

Textuales

Laura Palma / Ministra de Gobierno