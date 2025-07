Tras la publicación del informe de DIARIO HUARPE el pasado 15 de julio, donde la comunidad de Las Chacras, en Caucete, expresó su preocupación por la escasa presencia estatal y la limitada atención médica, la respuesta oficial no tardó en llegar. José Bernal, jefe de la zona sanitaria II del Ministerio de Salud, brindó precisiones sobre las acciones que se vienen realizando y los próximos pasos para mejorar la cobertura sanitaria en esta remota localidad del este sanjuanino.

“Es verdad lo que cuentan los vecinos, porque cuando asumimos la gestión, nos enteramos de que hacía más de un año que no se iba a la localidad de Las Chacras y decidimos cambiar esta realidad”, reconoció Bernal. “Tan es así que, en el transcurso de estos últimos ocho meses, ya hemos ido dos veces con operativos sanitarios”, detalló el funcionario.

Un plan para llegar tres veces al año

Bernal explicó que la estrategia sanitaria para Las Chacras ya se encuentra definida y que contempla la visita de equipos médicos tres veces al año, lo que significará una mejora significativa respecto al pasado, cuando los vecinos solo eran atendidos una vez al año, con suerte.

“El plan consensuado con el ministro es llegar tres veces al año con todos los especialistas”, afirmó.

A su vez, el jefe sanitario destacó que en estos operativos ya realizados, se han podido registrar las condiciones de salud de los casi 70 habitantes, en su mayoría adultos mayores, y sostuvo: “Podemos decir que, con los datos recolectado, hoy Las Chacras es una comunidad controlada”.

José Bernal y el ministro de Salud, Amilcar Dobladez, al momento de asumir como Jefe Zona Sanitaria II.

Una agente sanitaria en el corazón del pueblo

Otro de los avances en materia sanitaria en estos últimos meses ha sido la designación de Erica Marín como agente sanitaria para la zona, algo que antes no existía. Ella es oriunda de la comunidad y cumple funciones esenciales. “Al principio Erica se instalaba en el lugar una semana al mes y ahora lo está haciendo dos semanas por mes, para hacer el control de toda la gente, tanto de la parte clínica como epidemiológica”, explicó Bernal.

Según el funcionario, Marín mantiene actualizados los registros de salud de todos los habitantes y gestiona la medicación necesaria. “Erica está una semana de por medio en Las Chacras y una semana de por medio en Bermejo”, detalló.

Emergencias: respuesta garantizada

Uno de los reclamos reiterados por la comunidad ha sido la falta de una ambulancia en el lugar. Sobre este punto, Bernal fue enfático: “Yo entiendo que la comunidad pretende una ambulancia y un médico todos los días las 24 horas en el pueblo, pero estadística y logísticamente, eso no es posible. Y quiero que se entienda bien el concepto: no es desatención, es por una cuestión de logística”.

Frente a una emergencia, Bernal explicó que la agente sanitaria activa un protocolo mediante el cual una ambulancia 4x4 ubicada en Bermejo —disponible las 24 horas del día— realiza el traslado. “Esta ambulancia tarda aproximadamente 50 minutos en recorrer los 35 kilómetros de distancia desde Marayes”, detalló Bernal. El vehículo no solo asiste a la comunidad de Las Chacras, sino también a la de Marayes, La Planta, Baldes de Leyes y Casas Viejas.

Según las estadísticas, en este último año, el protocolo se activó no más de cinco veces y por esta razón no se justifica una ambulancia y un médico en cada una de estas comunidades que tienen una densidad poblacional similar (no más de 100 personas).

Infraestructura: una salita para la comunidad

En cuanto a infraestructura sanitaria en Las Chacras, Bernal confirmó que se ha iniciado recientemente un expediente para instalar un módulo sanitario en el predio de la escuela Rómulo Giuffra. “La idea es que este módulo no solo sea utilizado por la agente sanitaria, sino también por los equipos médicos cuando lleguen los operativos”, señaló.

Este módulo permitirá que la atención sanitaria no dependa de las instalaciones escolares y facilitará la organización de las jornadas de salud.

Dato: un proyecto similar se gestiona para las Sierras de Chaves, otra zona rural de difícil acceso en el departamento Valle Fértil.

Pavimentación: un deseo lejano pero necesario

Otro pedido que hicieron en el informe de DIARIO HUARPE los habitantes de Las Chacras fue la pavimentación del camino de tierra que conecta la localidad con Marayes. Al respecto, Bernal reconoció que “sería lo ideal”, pero advirtió que lo ve poco probable debido a las dificultades que presenta la traza. “Igual eso no depende del Ministerio de Salud, sino de la Municipalidad de Caucete o Vialidad Provincial. De todos modos, nosotros sugerimos mantenerlo con mayor periodicidad, tres a cuatro veces por año, para que el tránsito vehicular, y principalmente el de la ambulancia, se pueda hacer sin dificultad”, propuso.

Un esfuerzo que vale el costo

Según Bernal la logística para sostener un sistema de salud en zonas rurales para cualquier Estado es compleja y costosa, y lo explicó con claridad: “Es que no solo se incluyen los gastos del mantenimiento de las movilidades, sino también los choferes y los enfermeros en todos los turnos, incluidos los agentes sanitarios”.

¿Vale la pena semejante esfuerzo para una comunidad de apenas 69 habitantes? Para Bernal, no hay dudas: “Aunque algunos se pregunten, ¿se justifica? Sí. Porque más allá de que el protocolo de emergencia se active una, dos o tres veces al año, el Estado tiene que estar. Porque esa asistencia puede salvar una vida”.

Compromiso realista, pero firme con las zonas rurales

Durante la entrevista, José Bernal subrayó que San Juan ha logrado estándares de cobertura médica en zonas alejadas que superan la media de la región. Sin embargo, reconoció que aún hay desafíos estructurales difíciles de resolver. “Entiendo el deseo legítimo de las comunidades rurales de tener un médico todos los días del año en el lugar, pero debemos ser sinceros: eso no es viable en términos logísticos ni responde a la realidad demográfica de estas zonas”, sostuvo.

A pesar de esas limitaciones, Bernal fue contundente: “No podemos prometer presencia médica permanente en cada paraje, pero sí podemos garantizar algo fundamental: que cuando haya una emergencia, el Estado esté preparado para asistir. Ese es el compromiso que estamos asumiendo con hechos concretos y planificación responsable”, concluyó.