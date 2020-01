Creció la demanda de maíz y la oferta de trigo en Rosario

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

El nivel de negocios por granos se mantuvo sin presentar grandes volúmenes de mercadería comercializados en el recinto de la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR), aunque en lo jornada se presentaron más compradores de maíz y se produjo un incremento de US$ 10 en el precio del trigo disponible.



El cultivo que más dinamismo mostró fue el maíz, cuya cotización se mantuvo en US$ 150 la tonelada con descarga inmediata, mismo valor para la entrega entre el 15 de enero y el 15 de febrero.



En cuanto al cereal de campaña 2019/20, con entrega en marzo el precio abierto fue de US$ 145 la tonelada y US$ 140 para la descarga entre abril y mayo.



Por el maíz de segunda de la nueva campaña con descarga en junio se ofreció US$ 135; julio y agosto, US$ 130; y septiembre y octubre, US$ 132.



Por el trigo con descarga se ofrecieron US$ 10 más que el viernes y alcanzó los US$ 190 la tonelada.



"Esta mejora en los valores de compra alentó el cierre de negocios en la jornada, destacando una mayor actividad que el día viernes, aunque la oferta circundante de mercadería no era voluminosa", remarcó la BCR en su informe diario.



El precio abierto por soja condición fábrica cayó US$ 4 y se posicionó en US$ 256 la tonelada, mientras que se registró una oferta para la entrega entre abril y mayo que se ubicó en US$ 225 la tonelada.



Por último, el girasol se mantuvo a US$ 235 la tonelada.