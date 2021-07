Crisis en el comercio: en el centro sanjuanino hay 166 locales vacíos

Factores como la inflación, que consume el poder adquisitivo de los asalariados, combinados con la pandemia hicieron empeorar el panorama en el comercio sanjuanino. Alicaído desde hace varios años, con bajas en la cantidad de ventas y cierres de locales emblemáticos como Falabella, Ribeiro o Cyrano, la realidad se hace cada vez más adversa y esto se traduce en estadísticas.

La Cámara de Comercio de San Juan elaboró un informe que relevó los locales comerciales en el microcentro, zona comprendida por el polígono demarcado al oeste por la Avenida España, al este Avenida Rawson, al norte la calle San Luis y al sur la calle 9 de Julio. Según indica el trabajo en esta área se abarca dos zonas: una puramente comercial y otra menor que se mezcla el comercio con áreas residenciales y cívicas.

El informe destaca que existen 166 locales vacíos en el centro, una cantidad que si bien es menor a la relevada el año pasado, marca la retracción que existe en el comercio. Claro que no todos esos lugares pertenecían a empresas extintas o cerradas, sino que muchas de ellas prefirieron alejarse del microcentro hacia zonas comerciales como Rawson, Chimbas y Pocito en la búsqueda de alquileres más baratos.

“Durante el mes de junio 2021 se relevaron todas las cuadras que abarca este polígono y se pudo observar una disminución de los locales desocupados en relación con el año anterior, un 32% menos respecto a 2020. Este año hay 166 locales desocupados en el centro sanjuanino, contra 221 que se relevaron en 2020, lo cual indica un porcentaje de locales desocupados similar al año 2019”, afirmaron.

Desde la cámara, además, señalaron un dato no menor. El estado de los locales es peor al que tenían años anteriores, esto porque muchos llevan varios años desocupados y el tiempo ha hecho que se deterioren. De todos modos, afirmaron que están aptos para su uso. “Se observó un aumento en los locales que se venden en vez de alquilarse. Lo mismo ocurrió con las casas ubicadas en zonas residenciales, las cuales no se contabilizan como locales porque no lo son, pero que sí pueden ser potenciales locales comerciales para alquiler o venta”, continúa el documento.

Si se toman los últimos cuatro años en 2018 la cantidad de locales vacíos ascendía a 138. Un año después era de 167 y en 2020 llegó a 221, sin dudas un efecto de la cuarentena que inició en abril y se extendió hasta julio, período en el cual la mayoría de los comercios (excepto los esenciales) estuvieron con las persianas bajas.

Finalmente, el estudio demuestra que existen más locales grandes desocupados que otros años. “Se ha notado una disminución significativa en la desocupación de los locales chicos, lo que nos da el indicio que el comercio que pudo superar los obstáculos ocasionados por la pandemia y la situación económica del país se vio obligado a continuar la actividad, pero en un local más pequeño”, concluye.