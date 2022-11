Este viernes la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner habló en un discurso realizado en un plenario con delegados de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) en Pilar, provincia de Buenos Aires. Con respecto a sus declaraciones, expresó que “hará lo que tenga que hacer para el país”, de cara a las elecciones del 2023, y que “no se arrepiente” de haber elegido a Alberto Fernández como su candidato a presidente en 2019.

“Quería estar acá porque después de algunas cosas, no hay mejor lugar que estar junto a los trabajadores y trabajadoras”, dijo la referente del Frente de Todos en primer lugar. Sobre este hecho, contó que “hasta que no lo vi por televisión, no me di cuenta del arma que empuñaron y pretendía volarme la cabeza”. “No podría sacarme de la cabeza, ni aun hoy, es qué hubiera pasado si hubiera gatillado. Esa imagen para mis hijos y mis nietos”, abundó.

En continuación con este tema, aseguró que “era gente pagada por empresarios que se identificaban con el anterior Gobierno, con el macrismo, que endeudó a la República Argentina”. “No estaban enojados con la política, recibían millones de pesos. Cortenlá con lo de los indignados rentados, esa mentira que no va más”, enunció.

En cuanto a su situación judicial, destacó: “Una Justicia que, ya estoy resignada, no va a investigar nada. Me quieren de acusada, le sirvo de acusada al partido judicial, y no de víctima. Son conclusiones que uno va sacando de estos dos meses de reflexión”.

Con respecto a la crisis económica, sostuvo que “se ha caído esa teoría de que cuando aumentan los salarios, aumenta la inflación”. “Ustedes vieron la diferencia que hay entre productividad y salario, es mentira. Nunca ha habido una participación tan baja de los trabajadores en el Producto Bruto Interno como la que estamos teniendo hoy, absolutamente regresiva”, continuó.

La expresidenta también habló de Alberto Fernández, y manifestó que no se arrepiente de haberlo elegido como cabeza del frente en 2019. “Cuando el macrismo había endeudado al país de un modo demencial, cuando volvió el Fondo Monetario Internacional (FMI), yo tenía la responsabilidad de que el peronismo ganara las elecciones”, señaló. “Esta ciudadana tenía que tomar una responsabilidad de que esas políticas no sean ratificadas. Y no estaba muy acompañada. Y tuve que tomar una decisión que garantizara... Y no me arrepiento”, dijo.

Sobre una posible candidatura para el 2023, detalló: “Saben que yo voy a hacer lo que tenga que hacer para lograr que nuestro pueblo, nuestra sociedad, pueda organizarse en un proyecto de país que vuelva a recuperar la ilusión, la fuerza y la alegría de nuestra gente”. “Éramos un pueblo alegre, los recuerdo aquel 9 de diciembre del 2015 y éramos alegres. Volvamos a recuperar esa alegría que tuvimos alguna vez. La alegría de que el sueldo alcanzaba, la alegría de ir al trabajo, de saber que había futuro”, expresó.