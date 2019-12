Cristina: Si "no se defienden intereses que se deben representar, el castigo popular se deja ver"

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

La vicepresidenta Cristina Fernández alertó esta tarde que "cuando uno no defiende los intereses para los cuales ha sido elegido y debe representar, el castigo popular se deja ver", al advertir que, en esos casos, "vemos cómo un modelo que concentra aún más la riqueza construye un fantástico túnel para que a los vecinos de Puerto Madero no los molesten los camiones mientras se inunda medio Buenos Aires cada vez que llueve".



De esa manera, puntualizó la vicepresidenta, el electorado "terminó castigando a quien se presentaba como la estrella electoral", en referencia al ex presidente Mauricio Macri.