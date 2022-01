Críticas contra la decisión nacional de acortar los tiempos de aislamiento por Covid-19

La decisión nacional, tras la última reunión del Consejo Federal de Salud, de acortar los tiempos de aislamiento ya sea para los que se infectaron o tuvieron un contacto estrecho y tienen el calendario de vacunación completo, generó que desde San Juan se repudie por parte de los representantes de los trabajadores de la salud.

Las nuevas disposiciones nacionales y que tienen su correlato en San Juan acortando los días de aislamiento a las personas con test positivo y vacunación completa y a los contactos estrechos con síntomas, a sólo siete días. Mientras que los que fueron contacto estrecho y son asintomáticos no deben realizar aislamiento pero si mantener cuidados especiales.

Justamente el segundo punto es el que recibió más críticas de parte de los representantes gremiales de los trabajadores de la saluda ya que consideran que no están dadas las condiciones para llevarlo a cabo.

Daniel Sanna, secretario general del Sindicato Médico, expresó a DIARIO HUARPE que “no estamos de acuerdo en acortar los periodos de aislamiento ya que no piensa en el trabajador ni en la gente”. Además, expresó que “este tema sería muy distinto si tuviéramos planteles de trabajadores adecuados como los que venimos reclamando y que nunca nos escucharon ya que desde el Gobierno nos dijeron siempre que no iban a sumar más profesionales”.

En el mismo sentido se pronunció la flamante presidenta de la Asociación Sindical de Profesionales de la Salud, Victoria Trincado, al expresarle a este medio que “deberíamos haber sido parte de una reunión antes de llevar adelante estas nuevas disposiciones ya que nosotros contamos con auditoría médica que puede verificar caso por caso y darle el tiempo necesario para recuperarse a los contagiados y no establecer una fórmula como la que implementó Nación y la Provincia”.

Además la líder de Asprosa afirmó que “algo que no se está discutiendo es el testeo que no se le realiza a los trabajadores de la salud. Actualmente debemos ir a los centros de testeos y hacer largas colas exponiéndonos y exponiendo al resto a la transmisión del virus. Por esto es que reclamamos un testeo periódico en los lugares de trabajo y esto ayudaría mucho a que no existan tantas bajas de personas”.

Otra crítica de planificación la dio Sanna del Sindicato Médico al expresar que “las condiciones laborales generan hacinamiento de los médicos y no se puede cumplir con la distancia social que es fundamental en estos tiempos. Hace dos semanas atrás en un servicio de urgencia hubo tres casos positivos con gente vacunada y tuvieron que aislar a todos, lo mismo en el servicio de maternidad. Todo esto pasa por las condiciones laborales que tenemos en la Salud sanjuanina.