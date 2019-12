Crous, futuro titular de la Oficina Anticorrupción: "Mi función no será persecutoria"

El futuro titular de la Oficina Anticorrupción (OA), Félix Crous, anunciado ayer por el presidente Alberto Fernández, aseguró hoy que su oficina "no cumplirá una función persecutoria" sobre la administración anterior, y ratificó que dejará de depender de la Presidencia de la Nación.



"Yo no entiendo esto como una función persecutoria; obviamente que si se encuentran irregularidades o delitos, la Oficina tiene sus propios procedimientos de detección y esto funciona para cualquier área", sostuvo Crous, en un breve contacto con periodistas acreditados al ingresar esta tarde a la Casa Rosada.



En ese sentido, sostuvo que el trabajo de la OA es que "complemente las investigaciones judiciales" y que "claramente, el perfil de investigaciones se solapa con la Procuraduría de Investigaciones Administrativas y el rol de los fiscales".



A la espera del decreto que lo designe al frente de esa oficina, Crous adelantó que hay que "reforzar otras tareas que no tienen que ver con el Derecho Penal, porque cuando el Derecho Penal llega, llega tarde" y que "hay que trabajar en la Prevención, en la formación de funcionarios y la difusión de estos temas entre la ciudadanía, en colaboración con las provincias".



También reivindicó su pertenencia a la agrupación Justicia Legítima y reafirmó sus críticas públicas sobre el sistema judicial.



Durante la entrevista que ayer le concedió al periodista Reynaldo Sietecase, de Telefé, el Presidente de la Nación había anunciado el nombramiento de Crous al frente de la OA y anticipado que dejará de "depender de Presidencia" para "operar con autarquía y autonomía, y que se sienta libre de hacer lo que tenga que hacer".